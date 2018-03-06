Об этом после встречи премьера Саулюса Сквернялиса с министром сообщила пресс-служба правительства.

"Я понимаю и уважаю решение министра в сложившейся ситуации. Я благодарен ей за работу и начатые существенные реформы, которые долгие годы никто не пытался реализовать, хотя действительно прекрасно знал о застаревших проблемах в "Центре регистров", в тюремной системе и в прочих областях", - сказал премьер.

Ушедшая в отставку с поста министра юстиции Литвы Милда Вайнюте заявила, что решение приняла, видя, что министерству нужен более сильный человек, который бы более решительно взялся за перемены.

Она вручила заявление об отставке премьеру Саулюсу Сквярнялису во вторник, после заявлений сотрудников о том, что руководство министерства вмешивается в аудит тюремной системы, а также после критики президента.

"Мне кажется, что, возможно, нужен более сильный человек, который бы прибег к смелым изменениям. Я сделала столько, сколько могла. А сама приняла такое решение", - сказала М. Вайнюте журналистам после встречи с премьером.

Она поблагодарила премьера, президента Далю Грибаускайте за выраженное ей доверие и возможность больше года работать в 17-ом правительстве. Она сообщила, что надеется, что будущий министр продолжит реформы.

"Конечно, это не самый радостный день в жизни", - признала она.

М. Вайнюте признает, что если бы не публичное возмущение работников, недовольство советника премьера по поводу возможного политического давления, она бы не приняла такое решение сейчас: "Я бы определенное время еще наблюдала за тем, что происходит, получается, как можно решить проблемы. Конечно, мысли были разные".

Она подчеркнула, что ее работу осложнило то, что политическую команду выбирала не она сама, а после раскола делегировавшей ее социал-демократической партии сменилась часть руководства министерства.

Сотрудница Минюста, работавшая ранее в Каунасском следственном изоляторе Раса Казенене на пресс-конференции на прошлой неделе сказала, что вице-министр юстиции Раймондас Бакшис в присутствии министра М. Вайнюте блокировал инициативу Р. Казенене и ее коллеги обратиться в правоохранительные органы в связи с материалом, собранным во время аудита Правенишкской исправительной колонии. А министр обвинили в осуществленном давлении и канцлера министерства Арунаса Казлаускаса.

Вице-министр Р. Башкис защищался уверяя, что призывал лишь дождаться окончания аудита, чтобы проверки правоохраны не мешали процессам, отметал обвинения, однако в понедельник заявил, что не может работать в таких обстоятельствах и покинул пост.

В понедельник президент Даля Грибаускайте заявила, что ситуация в Минюсте и Департаменте по делам тюрем, при которой сотрудники министерства и советник премьера говорят о вероятно имевшем место политическом давлении при проведении аудита тюремной системы, "показала, что министр все же не на своем месте, она не справляется со своими обязанностями и демонстрирует политическую несостоятельность".

М. Вайнюте делегировали на пост министра юстиции социал-демократы, когда они еще входили в правящую коалицию.

Членов правительства назначает и увольняет президент по предложению премьера.