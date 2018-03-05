Вице-министр юстиции Раймондас Бакшис в понедельник сообщил, что увольняется с работы.
Teisingumo ministerija
© DELFI / Domantas Pipas

"В сложившихся обстоятельствах я больше не вижу возможностей продолжать начатые реформы и проводить в жизнь поставленные политические задачи", - сказал вице-министр для пресс-релиза.

Р. Бакшис недавно подвергся публичной критике за то, что блокирует усилия по установлению нарушений в тюремной системе страны.

Сотрудница Министерства юстиции Раса Казенене заявила, что вице-министр заблокировал инициативу обращения в правоохранительные органы по поводу установленных нарушений в исправительной колонии в Правенишкес.

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Советник премьера Скирмантас Малинаускас, в свою очередь, говорил, что вице-министр пользовался своим влиянием, чтобы тормозить процессы, связанные с прозрачностью.

Вице-министр Р. Бакшис категорически отрицал брошенные ему обвинения и говорил, что активно старался реорганизовать тюремную систему страны. По словам Р. Бакшиса, мнения разошлись только в вопросе о том, когда рациональнее передать правоохране собранный во время аудита материал - он предлагал сделать это после окончания аудита.

BNS
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