"Конкретный случай в Министерстве юстиции, в Департаменте по делам тюрем показал, что министр все же не на своем месте, что она не справляется со своими обязанностями и демонстрирует политическую несостоятельность", - сказала президент журналистам в понедельник.

Она подчеркнула, что "борьба с коррупцией в Литве не может быть селективной, нельзя одних осуждать, ловить, а другим прощать".

Так президент отреагировала на свидетельство сотрудницы Минюста Расы Казенене о том, что вице-министр юстиции Раймондас Бакшис мог оказывать давление при проведении аудита системы тюрем. Вице-министр категорически отрицает такие обвинения, однако говорит, что не видит возможности продолжать работу в такой ситуации, и в понедельник сообщил о своей отставке.

Р. Казенене на пресс-конференции сказала, что во время проведения проверки Правенишкской исправительной колонии Р. Бакшис блокировал предложение заведующей Отделом централизованного внутреннего аудита Министерства юстиции Дориты Висалгене и ее самой обратиться в правоохранительные органы. Р. Казенене говорила, что на встрече, на которой Р. Бакшис заблокировал эту инициативу, присутствовала и сама министр М. Вайнюте.

Советник премьера по антикоррупционным вопросам Скирмантас Малинаускас выдвинул условие, что если Р. Бакшис останется на своей должности, то он сам уйдет из команды премьера.

М. Вайнюте говорит, что вопрос о возможности дальнейшей работы на своей должности она будет решать с премьером Саулюсом Сквернялисом.