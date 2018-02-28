"Когда мы начали проводить аудит, столкнулись с сопротивлением. Не только в Правенишкес, но и в министерстве", – сказал на пресс-конференции Малинаускас.

По его словам, пытаются остановить процесс внесения прозрачности в деятельность Департамента тюрем.

Он привел в пример вице-министра юстиции Раймондаса Бакшиса, который прилагает усилия к тому, чтобы ситуация в тюрьмах не менялась.

По словам Малинаускаса, в последнее время Казенене не чувствует себя в безопасности.

Утверждают, что рядом с ее домом ездят следящие за ней автомобили, уничтожают видеокамеры около дома.

"Были зафиксированы автомобили, которые интересовались нашей жизнью, просто так ездили. Нанесен ущерб - уничтожено имущество, которое обеспечивало безопасность. Я возлагаю большие надежды на полицию и верю, что благодаря поддержке и помощи правительства справедливость в этой сфере восторжествует", – сказала Казенене.

Она прибавила, что в семейном автомобиле обнаружила устройство для слежки.

По словам Казенене, следят не только за ней, но и за ее мужем.

"Ищут возможный компромат, чтобы остановить этот процесс. Хотят устранить меня из министерства и остановить политику прозрачности. (...) Хотят скомпрометировать его и втянуть меня", – заметила она.

По словам Малинаускаса, безопасность Казенене на 100 процентов не обеспечена. Это доказывает и то, что секретная информация расследования попадает в руки "заинтересованных предпринимателей".

Представитель отдела аудита Минфина Дорита Висалгене сказала, что в ходе расследования выяснилось, что некоторые компании, связанные со сделками с Департаментом тюрем, были судимы за коррупцию.

По ее словам, выявлены и вызывающие сомнения договоры или такие, по которым выплачивался аванс в размере 65% и больше от общей суммы, несмотря на то, что компании должны предоставить услуги в течение полугода, а на деле растягиваются на несколько лет.

По словам Висалгене, в этом расследовании фигурируют и компании, которые оказались в центре скандала, связанного с Сантаришкской клиникой.

BNS напоминает, что хаос в системе тюрем начался в прошлом году, когда работавшая бухгалтером в Каунасском СИЗО Казенене сообщила о нарушениях в этом ведомстве.

В ходе расследования ушла в отставку директор Департамента тюрем Живиле Микенайте, а после расследования уволен глава Каунасского СИЗО.

Летом Казенене еще раз сообщила о нарушениях, после чего начались проверки и в других тюрьмах и СИЗО.