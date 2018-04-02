Против принятия такого закона протестуют медики, большинство женщин, их общественные организации, однако это не снижает решительности пропагандирующих запреты энтузиастов.

Если на мнение женщин и специалистов не обратят внимания, похоже , что в Сейме может образоваться необходимое для принятия закона большинство. Пять лет назад Ирландия разрешила прерывание беременности в случае угрозы для жизни женщины, но там собираются пойти дальше. В конце мая в Ирландии пройдет референдум, в ходе которого будет принято решение, менять ли Конституцию и разрешить ли аборты. В Литве ситуация развивается в противоположном направлении.

В Сейме вновь обсуждают идею запретить аборты. Их будут производить лишь в двух случаях: в случае изнасилования и когда жизни матери угрожает опасность. Однако, если срок беременности будет составлять более 12 недель, даже в таких исключительных случаях женщины не смогут прервать беременность.

"Наш вариант не самый жесткий, это во-первых. Во-вторых, он на стадии обсуждения, будет обсуждаться и окончательный вариант, возможно, будет приемлемым, скажем, для нынешнего Сейма или Сейма другого созыва, если не получится его принять в этот раз", - утверждает Единскис.

Не самый жесткий закон, однако, по мнению неправительственных организаций, Литву отбрасывают с Средние века. В ЕС лишь на Мальте запрещены аборты. Их здесь не производят даже в случае опасности для жизни женщины, изнасилования или кровосмешения. Поэтому многие женщины для проведения операции едут в Великобританию.

В Польше, где аборты разрешены с исключениями, желание властей их аннулировать вызвали многотысячные протесты. Вышедшие на улицы женщины утверждали, что такие планы властей превратят их в бесправные машины по вынашиванию ребенка.

Одобряющие запрет абортов литовские политики утверждают, что они выступают за право на жизнь.

"Мы не заставляем рожать, мы лишь высказываемся за то, что, если женщина уже забеременела, то по социально-экономическим причинам она просто лишается права убивать плод", - говорил Единскис.

"Запрет абортов не снижает спроса на аборты, не увеличивает возможности женщин планировать беременность, поэтому запретить аборты совсем невозможно. Можно запретить лишь профессиональные, проводимые в клиниках легальные аборты. С запретом они не исчезнут, а будут отодвинуты либо в подполье, либо за рубеж", - уверен акушер-гинеколог Витаутас Климас.

Согласно проведенному несколько лет назад опросу Spinter tyrimai, 84% жителей страны оправдали бы аборт. По мнению людей, это право женщины - право решать. И лишь менее десятой части жителей страны не одобряют аборты.

По данным статистики, число абортов в Литве ежегодно и стабильно снижается. К примеру, в 2007 году их произвели 8500, а в 2016 году - наполовину меньше.

"Молодые девушки и женщины делают в разы меньше абортов. Это действительно довольно неплохая тенденция, и мы надеемся, что придем к такому рубежу, когда таких случаев не будет", - рассказывает вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

Он утверждает, что министерство не одобряет запрещающий аборты закон.

"Запрет точно не решит вопроса, особенно из-за того, что с криминализацией таких вещей возникнет весь ряд проблем. Не зря упоминают и пример Румынии, когда были запрещены аборты, их криминализировали и через несколько лет смертность среди женщин, беременных женщин выросла в семь раз. Это показатели, которые действительно вызывают опасения", - считает Шешельгис.

По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, в мире из-за незаконных абортов ежегодно погибают десятки тысяч женщин.

В данный момент предложение запретить аборты находится в парламентском комитете по правам человека. Готовится обращение в Комитет по упразднению дискриминации ООН. Лишь после выводов этого комитета проект будет предложен Сейму.

Совет Европы грозит странам, которые хотят ужесточить условия для проведения абортов. А в прошлом году около 90 депутатов Европарламента заявили, что такие предложения не только нарушают права человека, но и отрицательно скажутся на половом здоровье и репродукции.

"Государство, правительство, разные учреждения, я уже не говорю о том, где Церковь дергает за всем этим за веревки. Значит они все объявляют себя выше женщины, как субъекта Конституции, права", - говорит директор Вильнюсского женского дома Лилия Хенрика Василяускене.

"Это установка чисто консервативной католической церкви и в целом религиозных организаций", - уверен акушер-гинеколог В.Климас.

"Мое мнение, мнение нашей фракции, тех, кто предложил этот закон, в этом случае совпадает с мнением верующих", - уверяет Единскис.

Медики говорят, что при решении таких вопросов нужно опираться не на религию, а предоставлять женщинам и парам как можно больше информации, чтобы они могли успешно и безопасно планировать беременность и их число, а в случае незапланированной беременности могли бы ее прервать без риска для жизни.

Однако вместо такого пути, Сейму ближе запреты. И аборты - не единственный из них. На прошлой неделе Сейм взялся за сексуальные принадлежности и товары. Президент Даля Грибаускайте назвала это предложение смешным.