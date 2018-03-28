Президент пошутила, сказав, что на фоне глобальных угроз, о которых говорят на этой неделе, в Литве самый главный.

"Такие смешные предложения появляются, когда не остается времени на серьезную работу, - сказала президент.

Она сказала, что парламент по-прежнему погрязает в несущественную и непродуктивную деятельность вместо того, чтобы проводить важные для страны и жителей реформы.

После волны возмущения в связи с ужесточением правил торговли секс-товарами, министр экономики Виргиниюс Синкявичюс сказал, что на самом деле ничего не изменится, просто правила торговли лягут в основу закона.

По его словам, после принятия проекта закона о защите прав потребителей, за который в первом чтении проголосовали 93 депутата, новых правил не будет.

"После принятия закона ничто на деле не изменится. Это не новое регулирование, просто на уровне закона утвердят действующие сейчас правила торговли секс-товарами", - сказал Синкявичюс.

По его словам, как и до сих пор, секс-товары будут продавать только в специализированных магазинах, а на контрацептивы этот запрет не распространяется.

В среду, 27 марта, эти правила раскритиковала президент Грибаускайте, сказав, что "такие смешные предложения появляются, когда нет времени на серьезную работу".

Напомним, что 26 марта министр экономики Виргиниюс Синкявичюс предложил ввести новые понятия. "Эротические товары" характеризуются как товары, которые или на которых изображен половой акт или образ вызывающий сексуальное желание или удовлетворение. Между тем "секс-товар" – такой товар, за исключением контрацептивов, который предназначен для возбуждения сексуального желания или достижения сексуального удовлетворения.

Предлагается разрешить торговлю эротическими товарами и секс-товарами только в специализированных магазинах или отделах, куда ограничен доступ для лиц младше 18 лет.