Парламентские юристы отметили, что иногда сложно выяснить, что такое "секс-товар" или "эротический товар".

"Обращаем внимание на то, что у одних людей определенные товары могут вызвать половое возбуждение или сексуальное удовлетворение, а у других - нет", – критикуют они новое предложение.

Юридический департамент парламента представил выводы, в которых сказано, что такой момент как пропаганда войны или подстрекательство к войне носит оценочный характер.

"Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП) сможет принимать решения только исходя из субъективного мнения и в соответствии с неизвестным обществу порядком", – сказано в выводах.

Несмотря на это, 27 марта на пленарном заседании поправки к закону были одобрены в первом чтении. За них проголосовали 93 депутата, еще 11 воздержались, против никто не голосовал.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс предложил ввести новые понятия.

"Эротические товары" характеризуются как товары, которые или на которых изображен половой акт или образ вызывающий сексуальное желание или удовлетворение.

Между тем "секс-товар" – такой товар, за исключением контрацептивов, который предназначен для возбуждения сексуального желания или достижения сексуального удовлетворения.

Предлагают разрешить торговлю эротическими товарами и секс-товарами только в специализированных магазинах или отделах, куда ограничен доступ для лиц младше 18 лет.

Еще одно новшество касается наделением ГСЗПП правом на запрет товаров, пропагандирующих войну, побуждающих нарушить суверенность Литвы, изменить ее конституционный строй, свергнуть законную власть, покушаться на независимость или нарушить территориальную целостность.

Также предлагают запретить товары, распространяющие положительно отношение к агрессии в отношении другой страны или ее суверенности, искажающие исторически факты, унижающие историю Литвы, независимость, территориальную целостность, конституционный строй и положительный взгляд на изменение границ другого государства.

"В последнее время в торговле появились товары, которые не в интересах нашей страны и, быть может, нарушают их. Например, игрушки с моментом аннексии Крыма, формирующие положительное отношение к подобным оккупационным действиям. Поэтому торговля такими предметами должна быть запрещена", – сказал Синкявичюс.

"Эти установки будут применяться только в отношении товаров розничной торговли, которые обладают указанными в законе характеристиками. С учетом того, что цель таких действий - пресечение информационной войны, дезинформации и формирования положительного отношения к агрессии в отношении к другим странам, были выбраны признаки широкого спектра, по которым можно отнести такие товары к запрещенным к продаже.

Цель поправок - их действие в будущем, поскольку очень сложно предугадать, какие способы дезинформации и агрессии могут использовать недружественные в отношении Литвы государства", – сказал министр депутатам.

Эти поправки обсудят парламентские комитеты по праву и правопорядку, экономики и прав человека. Предлагают сделать так, чтобы они вступили в силу с 1 ноября 2018 года.