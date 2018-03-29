Об этом в интервью LRT сказала представитель парламентской оппозиции Аушрине Армонайте. Однако автор этих поправок Збигнев Единский убежден, что это защитит детей от насилия, а женщин никто не будет заставлять рожать.

По словам Армонайте, парламент "унаследовал" этот проект, его предложили в парламенте прошлого созыва. Она заметила, что аборт - это серьезный личный вызов и никто в Литве не хочет, чтобы их делали чаще. Но именно поэтому, по ее словам, надо делать все, чтобы люди принимали ответственные решения и имели доступ к информации.

"Мы не хотим случайных беременностей, которые приводят к абортам. Но когда речь идет о снижении числа абортов, мы говорим о запрете, а не, к примеру, о половом воспитании в школе, которого сейчас нет", – заметила депутат.

Директор Ассоциации Планирования семьи и сексуального здоровья Эсмеральда Кулешите также считает, что запреты никакой пользы не принесут. По ее словам, количество абортов не сокращается, а это значит, что потребность в них существует.

"Мы не можем надеяться, что вдруг по какой-то причине потребность в абортах отпадет. Всегда будут женщины, которые будут хотеть сделать аборт", – сказала Кулешите. заметив, что подобный проект вообще не должен был появляться

В соответствии с проектом, сделать аборт можно будет только в двух случаях - если беременность будет последствием насилия или беременность может представлять опасность жизни или здоровью женщины. В Польше есть и третье условие - вероятность рождения мертвого или больного ребенка.

Кулешите заметила, что в Польше общество и женщины недовольны принятым законом, Литве стоит учесть этот опыт соседней страны и не предлагать подобные законы.

"Этот закон не является абсолютно запрещающим. В нашем проекте есть исключения [...]. Что касается аргумента, будто против абортов выступает немало мужчин, я скажу так – мужчины (это не секрет), если не заставляют, то просят женщин сделать аборт, поскольку не хотят ответственности", - сказал Единский, который, правда, не смог ответить на вопрос, откуда у него такие данные.

Единский также рассматривает этот закон, как защиту детей от насилия, поскольку аборт - это акт насилия.

Он также не согласен с тем, что запрет заставит женщин рожать: "Вы говорите, что мы хотим заставить женщин рожать. Нет, мы только хотим запретить убивать. Я против убийства, понимаете". Он не ответил на замечание, что таким образом женщин будут заставлять рожать.

Армонайте рассказала, что, по статистике, около 100 000 женщин ездит из Польши делать аборт в другие страны. Часть из них делают нелегальные аборты.

"Неужели мы хотим, чтобы появилась какая-то практика, необоснованная наукой и легальной медициной? Или хотим роста нелегальных абортов? Я не хочу. Я бы хотела, чтобы это делали высококвалифицированные специалисты. Неправда, что мы за аборты. Никто их не одобряет. Если бы люди могли, они бы их не делали", – заметила Амонайте.