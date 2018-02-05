О решении А. Лепуонюса в понедельник сообщил во время видеоконференции портала DELFI ректор академии Аудрюс Климас.

А. Лепуонюс, у которого образование психолога и историка, преподавал в ВХА историю и теоретические дисциплины.

Свидетельства о сексуальных домогательствах преподавателей ВХА на прошлой неделе были обнародованы в интернет-блоге akadespaslaptis.wordpress.com, в социальных сетях. В четверг в этом блоге появилось анонимное свидетельство и о неподобающем поведении А. Лепуонюса. Первыми в блоге были опубликованы анонимные свидетельства бывших студенток ВХА о лауреате Национальной премии в области культуры и искусства, художнике Йонасе Гасюнасе, он на прошлой неделе тоже уволился из ВХА. Несколько девушек утверждают, что в годы обучения в академии у них был интимные отношения с Й. Гасюнасом, что они испытали давление, унижение с его стороны.

После этих свидетельств несколько девушек заявили телеканалу Info TV, что в году учебы в ВХА столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны другого лауреата Национальной премии за 2017 год - фотографа Гинтаутаса Тримакаса. А. Климас на конференции DELFI сказал, что Комитет по этике Сената ВХА получил два неанонимных свидетельства девушек, свои объяснения предоставил и сам Г. Тримакас, информация сейчас изучается.

Сценограф Симона Бекшайте в воскресенье объявила, что почти девять лет назад столкнулась с сексуальными домогательствами одного из самых известных режиссеров Литвы, лауреата Национальной премии Йонаса Вайткуса.

Еще раньше в неподобающем сексуальном поведении был обвинен режиссер Шарунас Бартас - актриса Юлия Стяпонайтите и художница Пауле Боцюлайте рассказали о том, что в прошлом были жертвами его домогательств.