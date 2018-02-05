Из Вильнюсской художественной академии (ВХА) увольняется доцент Арвидас Лепуонюс, которого обвинили в неподобающем сексуальном поведении.
Arvydas Liepuonius
© DELFI montažas

О решении А. Лепуонюса в понедельник сообщил во время видеоконференции портала DELFI ректор академии Аудрюс Климас.

А. Лепуонюс, у которого образование психолога и историка, преподавал в ВХА историю и теоретические дисциплины.

Свидетельства о сексуальных домогательствах преподавателей ВХА на прошлой неделе были обнародованы в интернет-блоге akadespaslaptis.wordpress.com, в социальных сетях. В четверг в этом блоге появилось анонимное свидетельство и о неподобающем поведении А. Лепуонюса. Первыми в блоге были опубликованы анонимные свидетельства бывших студенток ВХА о лауреате Национальной премии в области культуры и искусства, художнике Йонасе Гасюнасе, он на прошлой неделе тоже уволился из ВХА. Несколько девушек утверждают, что в годы обучения в академии у них был интимные отношения с Й. Гасюнасом, что они испытали давление, унижение с его стороны.

Статьи по теме:
Обвиненный в сексуальных домогательствах режиссер Вайткус намерен обращаться в суд  (11)
#MeToo: сценограф обвинила в сексуальном домогательстве режиссера Вайткуса  (49)

После этих свидетельств несколько девушек заявили телеканалу Info TV, что в году учебы в ВХА столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны другого лауреата Национальной премии за 2017 год - фотографа Гинтаутаса Тримакаса. А. Климас на конференции DELFI сказал, что Комитет по этике Сената ВХА получил два неанонимных свидетельства девушек, свои объяснения предоставил и сам Г. Тримакас, информация сейчас изучается.

Сценограф Симона Бекшайте в воскресенье объявила, что почти девять лет назад столкнулась с сексуальными домогательствами одного из самых известных режиссеров Литвы, лауреата Национальной премии Йонаса Вайткуса.

Еще раньше в неподобающем сексуальном поведении был обвинен режиссер Шарунас Бартас - актриса Юлия Стяпонайтите и художница Пауле Боцюлайте рассказали о том, что в прошлом были жертвами его домогательств.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (18)

Преподаватель Вильнюсской художественной академии...

Фотограф Рекашюте рассказала о сексуальном домогательстве (82)

Все больше женщин рассказывает о пережитых сексуальных...

Заговорил обвиняемый в сексуальных домогательствах Бартас: с обвинениями не согласен (30)

Режиссер Шарунас Бартас 14 ноября заявил, что не...

Министр культуры Литвы поддерживает жертв сексуальных домогательств (43)

Литовский министр культуры Лиана Руоките-Йонссон в...

Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (19)

После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...

Еще одного преподавателя ВХА студентки обвинили в сексуальных домогательствах (9)

Скандал, разразившийся в Вильнюсской художественной...

Общество

Стареющая Литва: людям придется работать дольше (23)

В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...

Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (6)

Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...

#MeToo в Литве: увольняется еще один обвиненный в неподобающем сексуальном поведении преподаватель (2)

Из Вильнюсской художественной академии (ВХА)...

Обвиненный в сексуальных домогательствах режиссер Вайткус намерен обращаться в суд (11)

Обвиненный в сексуальных домогательствах...

Карбаускис не видит оснований для разрыва связей Agrokoncernas с российским олигархом (9)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

TOP новостей

Министр обороны Литвы: Россия размещает в Калининградской области "Искандеры" на постоянной основе (61)

Россия в понедельник разместила в Калининградской...

Стареющая Литва: людям придется работать дольше (23)

В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...

Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (6)

Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...

Президент Литвы высказала свое мнение о #MeToo  будут решать вопрос вручения премии Тримакасу (16)

Президент Литвы Даля Грибаускайте поддерживает...

Численность населения в Литве сокращается неравномерно: обнаружена интересная тенденция (46)

Эмиграция нанесла удар по всей Литве , однако некоторые...