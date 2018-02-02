Бывшие студентки подтвердили Info diena, что к ним приставал преподаватель Тримакас, который 16 февраля должен быть награжден Национальной премией.
Между тем преподаватель Йонас Гасюнас, которого бывшие студентки обвинили в сексуальном использовании, ушел с должности по собственному желанию и заявил, что намерен обращаться в суд.
Коллега Тримакаса Эгле-Ганда Боданене заявила, что впервые слышит о возможных домогательствах со стороны Тримакаса: "Мы ничего такого точно не знали, мне сложно поверить, я лично знакома с этим отличным художником, он много лет у нас работает, в прошлом году получил национальную премию. Впервые слышу".
Сам Тримакас назвал обвинения расправой: "Ну, не могу сказать, что такое было. Я такого не помню. Не допускаю. Конечно, не было. Это, как я говорю, у нас началась охота на ведьм. Все, кого перечисляют - культурные объекты, сейчас начнется охота на ведьм".
"Мы пригласим его на беседу с ректором, чтобы обсудить эти вопросы и выяснить все, – сказал BNS 1 февраля пресс-секретарь ВХА Марюс Диргела.
Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон сказала, что не видит повода лишать Тримакаса и Гасюнаса национальной премии: "Сразу начинать наказывать – никто не будет, это дискуссия, это волна, поднимающаяся в Литве, ее надо приветствовать. Во-первых, надо выслушать обе стороны. Обычно по словам одной стороны нельзя решать о поведении другой".
Аста Балкуте, которая училась в докторантуре в США, преподавала в США и в Литве, сказала, что в США до подобных скандалов дело даже не дошло бы, поскольку там все строго регламентировано - каждая встреча протоколируется - когда преподаватель встречался, о чем говорил. Преподаватель даже не может оставаться со студентом один на один:
"А что сделали университеты? Они сделали стекла в дверях, дверь закрыта, но все равно водно, что происходит за дверью, чтобы не было того, чего не может быть между преподавателем и студентом. И чтобы была возможность вмешательства. В Литве у нас нет ни первого, но второго. Нет ни строгих правил, ни соответствующих условий".
В США преподавателей обучают правилам общения со студентами. В Литве преподаватели просто должны подписаться, что с правилами ознакомились – и все.
Ситуация на западе Литвы может ухудшиться (1)
Компания Lietuvos energijos gamyba (LEG), которая управляет...
Пропавшего в Паневежском районе ребенка ищут и военные родители в шоке (3)
В Паневежском районе двое суток назад пропал мальчик,...
Профессор Ладсбергис. Давайте вернем людям идею Литвы (42)
Почему литовцы запрограммированы на успех? Об этом и об...
В Литве журнал "Литература и искусство" вышел пустым (2)
Представители литературно-художественной прессы...
С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (36)
С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...
TOP новостей
Цены растут как на дрожжах: когда закончатся литовские овощи (79)
Прошлый год для литовских овощеводов был настоящим...
Профессор Ладсбергис. Давайте вернем людям идею Литвы (42)
Почему литовцы запрограммированы на успех? Об этом и об...
В Литве у закусочной Keule Ruke установлен бюст "болвану-тирану" Сталину (134)
Владельцы литовской закусочной американской кухни...
С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (36)
С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...
Эксперт: действия России могут быть направлены против Северной или Восточной Европы (136)
Страны Балтии – привлекательная мишень для России ,...