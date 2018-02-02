Скандал, разразившийся в Вильнюсской художественной академии, побудил студентов заговорить о сексуальных домогательствах со стороны еще одного преподавателя, лауреата национальной премии. Журналистка Info TV Довиле Явинскайте встретилась с бывшими студентками академии, которые рассказали, что их домогался преподаватель, фотограф Гинтаутас Тримакас. Эта информация удивила руководство академии, несмотря на то, что студентки заявили, что это ни для кого не секрет.
Gintautas Trimakas
© DELFI

Бывшие студентки подтвердили Info diena, что к ним приставал преподаватель Тримакас, который 16 февраля должен быть награжден Национальной премией.

Между тем преподаватель Йонас Гасюнас, которого бывшие студентки обвинили в сексуальном использовании, ушел с должности по собственному желанию и заявил, что намерен обращаться в суд.

Коллега Тримакаса Эгле-Ганда Боданене заявила, что впервые слышит о возможных домогательствах со стороны Тримакаса: "Мы ничего такого точно не знали, мне сложно поверить, я лично знакома с этим отличным художником, он много лет у нас работает, в прошлом году получил национальную премию. Впервые слышу".

Сам Тримакас назвал обвинения расправой: "Ну, не могу сказать, что такое было. Я такого не помню. Не допускаю. Конечно, не было. Это, как я говорю, у нас началась охота на ведьм. Все, кого перечисляют - культурные объекты, сейчас начнется охота на ведьм".

"Мы пригласим его на беседу с ректором, чтобы обсудить эти вопросы и выяснить все, – сказал BNS 1 февраля пресс-секретарь ВХА Марюс Диргела.

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон сказала, что не видит повода лишать Тримакаса и Гасюнаса национальной премии: "Сразу начинать наказывать – никто не будет, это дискуссия, это волна, поднимающаяся в Литве, ее надо приветствовать. Во-первых, надо выслушать обе стороны. Обычно по словам одной стороны нельзя решать о поведении другой".

Аста Балкуте, которая училась в докторантуре в США, преподавала в США и в Литве, сказала, что в США до подобных скандалов дело даже не дошло бы, поскольку там все строго регламентировано - каждая встреча протоколируется - когда преподаватель встречался, о чем говорил. Преподаватель даже не может оставаться со студентом один на один:

"А что сделали университеты? Они сделали стекла в дверях, дверь закрыта, но все равно водно, что происходит за дверью, чтобы не было того, чего не может быть между преподавателем и студентом. И чтобы была возможность вмешательства. В Литве у нас нет ни первого, но второго. Нет ни строгих правил, ни соответствующих условий".

В США преподавателей обучают правилам общения со студентами. В Литве преподаватели просто должны подписаться, что с правилами ознакомились – и все.

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