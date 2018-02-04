В воскресенье Бекшайте (1985 года рождения), выпускница Вильнюсской академии художеств, сценограф, которая работала с Вайткусом в РДТЛ над спектаклем "Черный дрозд", написала в соцсетях об истории, которая бросает серьезную тень на известного литовского режиссера.

"Довольно долго я ждала подходящего повода поделиться этим личным опытом, о котором хочу здесь рассказать. НАКОНЕЦ ширящееся, растущее (движение - DELFI) #metoo дает мне возможность сделать это к месту и вовремя. Почему я ждала и (публично) молчала почти 10 лет, с самого 2009 года? Потому, что то, что я хочу всем рассказать было и, наверное, все еще считается само собой разумеещимся и толерируемым как в обществе, так в моем узком профессиональном контексте", - пишет она.

"Посмейся, если можешь и хочешь, либо молчи и уважай большой авторитет. А я думаю, что мы все же поговорим, на этот раз - о столь уважаемом "пилигриме" различныхх театров Литвы Йонасе Вайткусе. Об этой персоне и его сексуальных домогательствах к студенткам ЛАМТ и актерам своей труппы, легенды о которых распространяются уже десятилетиями", - говорит она и описывает свой опыт, когда, по ее словам, она, бакалавр академии сценографист работала в Вайткусом в одном проекте. Он предложил ей поучаствовать в постановке спектакля "Черный дрозд" и стать автором декораций и костюмов.

По ее словам, тогда и начались домогательства со стороны известного театрального режиссера. "На крыльях от радости с пылом я за несколько дней набросала эскизы и пошла на встречу. В доме Вайткуса. Странно, нет? Встреча с режиссером в его собственном доме. Оказалось, что жена уехала, в кафе на работе не сконцентрируешься, а театр не работает, поскольку лето. Я надела платье (длина - ниже колен), поскольку платье мне нравилось и нравится, принесла "папочку" с эскизами. Йонас закрыл дверь, после "здравствуй" поставил на стол грузинское вино", - пишет она и далее описывает сцену, в ходе которой, согласно ее записи, режиссер очевидно домогался сценографа. По ее словам, после своих действий он сказал ей показать "свой треугольничек".

"ТРЕУГОЛЬНИЧЕК", - выделяет она в тексте. Девушка отказалась, после чего Вайткус "сломался" и открыл дверь".

"На следующий день, ошалев от опыта ночи, я пошла к подруге, тогдашней студентке Вайткуса и рассказала обо всем, что произошло. Оказалось, что это был "малый калибр Йонаса". Психологическое насилие, домогательства и постоянное унижение, которое она пережила во время учебы в ЛАМТ, не сравнить с моим опытом. Посколько это называлось методом воспитания актера и продолжалось годами, от ЛАМТ до театральной труппы и т.д.", - пишет она.

Вайткус в воскресенье сказал DELFI, что слышал об опубликованной в фейсбуке записи, однако с ней еще не ознакомился, поскольку находится в пути.

"Мне интересно почитать, что там такое. Я не видел самого текста, мне сложно комментировать", - утверждал режиссер и пообещал более детально прокомментировать ситуацию в понедельник.

Вайткус сказал, что знаком с Бекшайте и работал с ней в нескольких проектах. Режиссер отметил, что не боится, что СМИ расскажут о ситуации.

"Мне кажется, об этих вещах нужно говорить несколько иначе, не понимаю, почему люди перепугались, боятся, молчат, думают, что это большие преступления, что нужно бежать в кусты и прятаться. Когда я пойму, что здесь происходит, тогда отвечу на эти вещи серьезно", - пообещал он. Он предполагает, что людей, которые чувствуют себя обиженными, станет только больше.