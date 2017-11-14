Он также заявил, что отказывается от помещений под студию, которые мэрия сдала ему в аренду на льготных условиях.

"Я отвечаю обществу на брошенные в мой адрес в социальной сети фейсбук обвинения, и хочу сообщить, что с брошенными в мой адрес обвинениями я не согласен", – сказано в заявлении Бартаса, которое он прислал агентству BNS.

Режиссер сказал, что уважает свою частную жизнь и частную жизнь других людей, поэтому не намерен "защищаться или выяснять отношения в социальных сетях или в СМИ".

Об этом Бартас заявил после того как актриса Юлия Степонайтите и художница Пауле Боцуллайте публично сообщили о недолжном поведении режиссера.

Степонайтите заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в студии после кастинга, а Боцуллайте сказала, что все происходило в усадьбе режиссера.

В ответ на эту информацию 13 ноября мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что предложит горсовету расторгнуть соглашение об аренде помещений для студии Бартаса на льготных условиях в кинотеатре Skalvijа. Бартас заявил, что сам покинет эти помещения.

"Отвечая на публичные заявления мэра Вильнюса, сообщаю, что если Вы хотите воспользоваться скандалом, который не имеет никаких доказательств и выгнать нас из студии, то я должен сказать, что мы не будем ждать Ваших "последствий, инициированных скандалом" и уже сейчас отказываемся от сотрудничества с Вильнюсской мэрией и до конца этой недели передадим помещение мэрии", – сказал режиссер.

Бартас (1964 г.р.) является лауреатом Национальной премии культуры и искусства, неоднократно получал приз "Серебряный журавль", его фильмы показывают Каннском международном кинофестивале и на других фестивалях.

Ранее Степонайтите обещала обратиться в правоохранительные органы.

Актриса обвинила Бартаса в сексуальных домогательствах

Актриса Степонайтите рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Бартаса в минувшую пятницу вечером, разместив эту информацию в социальной сети Facebook. Она рассказала, что в тот момент была нетрезвой.

"Мы остались, пили алкоголь. Несколько часов разговаривали, а когда я уже была на самом деле пьяна, он взял меня за руки и начал повторять как мантру, что мы взрослые люди, то, что сейчас происходит - это хорошо, поскольку он чувствует, что нравится мне, что это чувство взаимное. Он пытался заговорить меня, при этом трогал мои руки и пытался приблизиться ко мне. В какой-то момент он меня раздел, с этого места мне сложно рассказывать", – сказала актриса.

По ее словам, на следующее утро "Бартас пытался сделать это еще раз".

"Я снова это остановила. Через какое-то время пришла в себя, запаниковала, сказала, что то, что произошло - очень плохо, этого не должно было быть. Он снова стал повторять, что не видит в этом ничего плохого, мы взрослые люди. Тогда я ушла", – сказала актриса.

После скандального заявления актрисы Юлии Степонавичюте о сексуальных домогательствах со стороны известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса, похожей историей с Nanook поделилась и еще одна девушка.

Художник Пауле Боцуллайте рассказала, что она тогда не только обратилась в правоохранительные органы, но и с самого начала не скрывала эту историю.

Через некоторое время девушка узнала, что за мелкое хулиганство Бартасу назначен штраф в размере 150 литов, кроме того, наложен арест на оружие, которое у него было.