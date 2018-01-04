Глава государства отмечает, что важнейшие стратегические вопросы в сферах энергетики, транспорта и торговли должны решаться при участии ведомств Евросоюза.

"Важнейшие стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли решаются с привлечением веса ведомств ЕС. По этой причине сейчас нецелесообразно оживлять деятельность двухсторонней комиссии, а с точки зрения национальной безопасности безответственно", - заявила президент.

По ее словам, двухсторонние политические контакты на высшем уровне могут происходить со странами, демонстрирующими дружеские отношения.

"Между тем, Россия нарушает нормы международного права, осуществляет агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей. Было бы наивным представлять, что с этой страной возможны экономические отношения, отделенные от политики. Россия всегда использовала энергетику, торговлю и прочие инструменты в качестве мер политического давления и оказания влияния на другие страны. Наш прежний опыт это лишь подтверждает", - сказала президент.

Ее позицию BNS передала пресс-служба главы государства.

Об этом Грибаускайте заявила спустя несколько часов после утверждений премьера Сквернялиса со том, что шесть лет не собиравшаяся на заседания литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность. При этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пока с осторожностью оценивает такую возможность.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, уверен, что диалог Литвы и России мог бы охватывать вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, проблемы перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области РФ.

В последний раз заседание комиссии под руководством министров состоялось в Клайпеде в 4 октября 2011 года.

По словам дипломатов, обсуждение вопроса возобновления работы комиссии также состоялось в 2013 году, однако тогда было принято решение о том, что позиция России по неблагоприятной для концерна "Газпром" реформе газового рынка и проверке поездов является неприемлемой, и комиссия на заседание не собралась.