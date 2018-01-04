Глава государства отмечает, что важнейшие стратегические вопросы в сферах энергетики, транспорта и торговли должны решаться при участии ведомств Евросоюза.
"Важнейшие стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли решаются с привлечением веса ведомств ЕС. По этой причине сейчас нецелесообразно оживлять деятельность двухсторонней комиссии, а с точки зрения национальной безопасности безответственно", - заявила президент.
По ее словам, двухсторонние политические контакты на высшем уровне могут происходить со странами, демонстрирующими дружеские отношения.
"Между тем, Россия нарушает нормы международного права, осуществляет агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей. Было бы наивным представлять, что с этой страной возможны экономические отношения, отделенные от политики. Россия всегда использовала энергетику, торговлю и прочие инструменты в качестве мер политического давления и оказания влияния на другие страны. Наш прежний опыт это лишь подтверждает", - сказала президент.
Ее позицию BNS передала пресс-служба главы государства.
Об этом Грибаускайте заявила спустя несколько часов после утверждений премьера Сквернялиса со том, что шесть лет не собиравшаяся на заседания литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность. При этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пока с осторожностью оценивает такую возможность.
Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, уверен, что диалог Литвы и России мог бы охватывать вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, проблемы перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области РФ.
В последний раз заседание комиссии под руководством министров состоялось в Клайпеде в 4 октября 2011 года.
По словам дипломатов, обсуждение вопроса возобновления работы комиссии также состоялось в 2013 году, однако тогда было принято решение о том, что позиция России по неблагоприятной для концерна "Газпром" реформе газового рынка и проверке поездов является неприемлемой, и комиссия на заседание не собралась.
Заговорили о России: премьер Литвы напомнил главе МИД об участии в работе правительства (3)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на...
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (231)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Премьер Литвы заявил, что за протестом врачей стоит Палуцкас (6)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис 3 января заявил,...
Премьер предлагает восстановить работу межправительственной комиссии Литвы и России глава МИД оценивает с осторожностью (56)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не...
Голосование по Иерусалиму: премьер говорит, что президент не советовалась с правительством (1)
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что президент...
TOP новостей
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (231)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (49)
4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (3)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)
В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...
В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (3)
Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...