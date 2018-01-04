"Я думаю, что да", - заявил в четверг премьер радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, следует ли возобновить работу комиссии. Об этом сообщает BNS.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватить вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

В последний раз заседание комиссии под руководством министров состоялось в Литве в октябре 2011 года.

Глава МИД Литвы Линкявичюс после замечаний премьера повторил свою позицию, согласно которой "сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне".

"Межправительственную комиссию возглавляют министры - министр иностранных дел с литовской стороны, министр транспорта с российской стороны. Последнее заседание состоялось 3-4 октября 2011 года, после этого российская сторона откладывала встречи, и следующего заседания не было", - сказал BNS Линкявичюс.

Энергетика и сельское хозяйство

ССквернялис утверждает, что отсутствие контактов на уровне министров и вице-министров Литвы и России "вредит интересам государства и наших граждан", однако он подчеркнул, что Литва не изменит своей принципиальной позиции и риторики по стратегическим вопросам, связанным с Украиной и санкциями в отношении Москвы.

По словам премьера, Литва и Россия должны обсуждать планы разделения энергетических систем, синхронизации ЛЭП стран Балтии с Западной Европой.

"Если говорить об энергетике, то здесь осуществляются два крупных проекта, это, прежде всего, наша синхронизация и отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, но давайте не будем забывать, что как мы, так и другие страны БРЭЛЛ также проводят технические работы по отключению, чтобы отключиться или избежать последствий отключения. Это не только технические, но и политические вопросы, которые должны решаться технически на определенном уровне", - сказал Сквернялис.

До сих пор должностные лица Литвы подчеркивали, что Еврокомиссия должна вести переговоры с Москвой по вопросу синхронизации.

Сквернялис также отметил, что Литва должна заботиться об экспорте пищевых продуктов в Россию.

"Я думаю, что мы должны заботиться о том, чтобы наши продукты отправлялись и оценка происходила не только через политическую призму, что в России является частным явлением. Возникает политическое указание и тогда тот или иной продукт или товар становится небезопасным или вредоносным", - сказал премьер.

"Никто не говорит о перезагрузке отношений, дружбе. Дружба и партнерство - две разные вещи", - сказал премьер.

Аргументы за и против

В интервью радиостанции Сквернялис признался, что интерпретации его последних заявлений о России обусловлены приближающимися президентскими выборами, вызывают у него смех. Премьер пока не комментирует, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2019 году.

"Сейчас такая ситуация, что определенные политические деятели, возможно, и некоторые обозреватели пытаются вешать ярлыки - кандидат Кремля, Путина. Мне вообще смешно, что пытаются смотреть через призму президентской кампании. Это вызывает у меня смех и улыбку", - сказал премьер.

Сквернялис в последние дни несколько раз заявлял, что Литва является единственным из государств Евросоюза, которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией, поэтому нужно создать каналы для двухстороннего диалога.

С момента российской аннексии украинского Крыма, Литва до сих пор Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают с Россией связи на уровне министров и вице-министров.

Крупные Европейские страны общаются с Москвой и на высшем уровне - в мае прошлого года в России с визитом находилась Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале.

Литва обосновывает свои призывы к изоляции России тем, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка, что может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Те же, кто выступает за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить вероятность крупных конфликтов и оказать влияние на поведение страны. Отказаться от политики изоляции России Литву не раз призывали и партнеры в Западной Европе.

Премьер, который на днях предложил возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватывать вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

Однако он подчеркнул, что Литва не поменяет своей принципиальной позиции и риторики по стратегическим вопросам по Украине и санкций Москвы. Позже он несколько уточнил свою позицию.