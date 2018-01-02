"Мы уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю - абсолютно без никаких контактов с государством, хотя другие страны, те же соседние государства, очень активно работают над экономическими вопросами", - заявил С. Сквернялис в интервью передаче "Панорама недели" телеканала LNK.

Премьер отметил, что к возобновлению связей нужно подходить прагматично, одновременно нельзя отказаться от стратегических позиций по Украине.

"Здесь мы также должны подходить прагматично, сохранять свои очень четкие стратегические границы, от которых мы не можем отойти, особенно, если говорить о ситуации в Украине, о реализации Минских соглашений, в целом о защите прав человека и уважении к международному праву, но контакты с соседними государствами должны быть, и следующий год является благоприятным для подобных шагов", - сказал С. Сквернялис.

Интервью вышло в эфир в воскресенье.

С момента аннексии Крыма и до сих пор Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают с Россией связи на уровне министров и вице-министров. Крупные Европейские страны общаются с Москвой и на высшем уровне - в мае прошлого года в России с визитом находилась Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале.

Литва основывает призывы изолировать Россию на том, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка, и может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Выступающие за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить возможные крупные конфликт и оказать влияние на поведение страны.