В интервью порталу 15min.lt она отметила, что Литва в случае изменения геополитической ситуации тоже должна быть готова к изменению позиции в отношении России, но не отказываясь от ценностей. С соседами, указала президент, "лучше общаться, торговать, нежели воевать".
"Да, сосед, пожалуй, несколько ближайших лет будет сложным. Мы полагаем, что если у нашего восточного соседа лидер останется прежним, то нынешняя ситуация может сохраниться. Но я бы не хотела отмахиваться (от этого) и говорить, будто не надо ни сотрудничать, ни пытаться - мы все меняемся, геополитическая ситуация меняется", - сказала президент.
"Если на самом деле (изменятся) ценностные вещи, такие как отказ от оккупированных территорий, если эта страна будет вести себя не столь агрессивно, не станет пытаться навязывать нам силой свои интересы, не будет подкупать наших политиков, не только наших, но и в Европе, вмешиваться в выборы - мы, вне всяких сомнений, всегда готовы сотрудничать со всеми соседями. Ведь соседей не выбирают", - заявила Д.Грибаускайте.
Литва в ЕС и НАТО является одним из самых резких критиков России, а после аннексии Крыма прекратила почти все связи с Москвой.
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