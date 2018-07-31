"Я думаю, что мы, как каждый человек, должны в первую очередь оценить. Эти угрозы названы: избыточные данные собираются без нужды. По крайней мере, я предлагаю не использовать его. А институты, которые несут ответственность в том числе и за нашу кибербезопасность, должны чётко назвать и сказать, безопасно ли это или недостаточно безопасно. Такая рекомендация недвусмысленно должна быть представлена государственным учреждениям", - сказал С.Сквярнялис журналист возле Мемориала Медининкай во вторник.
Он заявил, что ожидает заключения Департамента государственной безопасности (ДГБ).
"Это безопасность наших граждан. И если какое-либо программное обеспечение может ослабить нашу как личную, так и государственную безопасность, то это должно быть сказано органами, это должно быть оценено, исходя из интересов нашего государства и граждан", - подчеркнул он.
На прошлой неделе компания Yandex. Taxi начала предоставлять услуги по перевозке в Вильнюсе, что сразу привлекло внимание муниципалитета и городских служб.
Мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс обратился в ДГБ с просьбой сообщить ему, не представляет ли Yandex. Taxi угрозы национальной безопасности, а в Совет по конкуренции обратился в связи с якобы вводящей в заблуждение рекламы этой компании.
Ожидается, что ДГБ свои выводы представит к концу недели.
В свою очередь, Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться приложением частного извоза Yandex. Taxi, пока он не проведёт тщательное расследование. Обещают сделать это максимум в течение двух недель.
Гаджетом Yandex. Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с прошлого четверга, а по утверждению представителей компании, услуги в столице распространяются на 300 автомобилей. Данный гаджет компании работает на аналогичной основе, как Uber или Taxify.
Сама компания представляет себя как международная компания, зарегистрированная в Амстердаме, хотя программисты работают в Москве.
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