Как сообщило самоуправление, в рекламе Yandex.Taxi, публикуемой различными способами, говорится о предоставлении услуг такси, это ясно указано и в названии компании, однако до сих пор она не обратилась в администрацию Вильнюса за разрешением на перевозку пассажиров легковым транспортом.
"Мы просим начать расследование возможного нарушения Пятой статьи закона о рекламе, и принять постановление о применении меры временного характера - обязать остановить публикацию рекламы, не отвечающей установленным требованиям", - говорится в обращении мэра.
Мэр также информировал Совет по конкуренции о том, что на уличных рекламных стендах компании ETN Baltic с этой среды планируется разместить вводящую в заблуждение рекламу Yandex.Taxi. Муниципалитет в связи с этим уже предупредил компанию.
Как сообщил BNS советник мэра Александр Зубряков, компания, по мнению муниципалитета, вводит в заблуждение потребителей, представляя себя как поставщика услуг такси.
"Возможное нарушение мы усматриваем в том, что они представляют себя как такси, хотя таковым не являются. В своей рекламе они заявляют, что это общественный сервис, хотя это никак не классифицировано в самоуправлении. Они должны четко ответить, предоставляют ли они услугу извоза, как Uber или Taxify, или все же являются такси. Они должны пояснить", - сказал он.
По словам А. Зубрякова, компания, скорее всего, пользуется пробелом в законодательстве, который позволяет компаниям нанимать как зарегистрированные в Литве компании частного извоза, так и компании такси - есть предположения, что услуги предоставляют другие компании, хотя автомобили обклеены наклейками Yandex. Taxi.
На минувшей неделе Р. Шимашюс также обратился в Департамент госбезопасности с просьбой информировать, о том, не представляет ли деятельность Yandex.Taxi угрозы нацбезопасности.
Как сообщила BNS представитель Департамента госбезопасности Аурелия Каткувене, ответ планируется подготовить до конца этой недели.
Приложением Yandex.Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с минувшего четверга - по словам ее представителей в столице услуги предоставляются 300 автомобилями. Приложение компании приложение действует по принципу, сходному с Uber или Taxify.
Сама компания представляет себя как международная, она зарегистрирована в Амстердаме, хотя разработчики работают в Москве.
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