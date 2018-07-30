В сообщении Министерства обороны говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования "возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью".
"Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать ее", - говорится в сообщении.
"Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны", - говорится в сообщении.
Министерство подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальный информации и разрешения использовать функции устройства, такими, как возможность активировать камеру, или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.
В сообщении также говорится, что данные, собранные у пользователя устройства, хранятся на серверах организации, штаб-квартира которой находится в России.
В условиях пользования также обсуждается возможность предоставить данные госорганизациям, ведомствам регулирования, судам и прочим третьим сторонам.
Согласно проведенной литовскими разведывательными ведомствами отчету угроз нацбезопасности, "у российских спецслужб есть правовые полномочия и технические возможности получить доступ к данным российских и иностранных граждан, использующих российские электронные платформы коммуникации".
В оценке угроз говорится, что "угроза утечки личных данных к российским службам разведки и безопасности возникает у граждан Литвы, которые пользуются российскими социальными сетями, услугами электронной почты, например, Odnoklassniki, Mail.ru, Yandex и тому подобные".
На минувшей неделе Р. Шимашюс также обратился в Департамент госбезопасности с просьбой информировать, о том, не представляет ли деятельность Yandex.Taxi угрозы нацбезопасности.
Приложением Yandex.Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с минувшего четверга - по словам ее представителей, в столице услуги предоставляются 300 автомобилями. Приложение компании действует по принципу, сходному с Uber или Taxify.
Сама компания представляет себя как международная, она зарегистрирована в Амстердаме, хотя разработчики работают в Москве.
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