Праздничная литургия будет транслироваться по национальному телевидению Литвы из Храма во имя святой мученицы Параскевы Пятницы (Пятницкой церкви) в Вильнюсе. Начало трансляции - в 23 часа, сообщается на сайте Виленско-Литовской епархии.

В других православных храмах Литвы также пройдут праздничные богослужения.

Фестиваль и праздник на Кафедральной площади

Напомним, что с начала декабря по 10 января в Вильнюсе проходит XIV международный фестиваль "Православное Рождество в Литве", в котором принимают участие известные литовские и российские музыканты.

7 января на Кафедральной площади столицы Литвы пройдет праздник православного Рождества. Впервые в истории многонационального Вильнюса горожане и гости столицы собрались у елки на Кафедральной площади на празднование православного Рождества Христова в 2012 году. С учетом пожеланий организаторов и решением Мэрии демонтаж главной столичной елки тогда был перенесен на день позже.

Участников праздника 2018 года ждет полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление, игры и хороводы, а маленьких зрителей встреча со сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

О чем не стоит забывать

Подготовка к православному Рождеству занимает особое место в жизни христианина. Cчитается, что предшествующий этому празднику период - это время осмысления происходящего в рождественскую ночь, оценки в том числе и своей жизни, шагов на пути к совершенствованию и христианской любви. Но у празднования Рождества Христова есть и свои правила, которым призывают следовать, отмечает rus.DELFI.lv. Вот некоторые из них:

- Рождеству предшествует долгий пост, хоть и не столь строгий, как в преддверии Пасхи. Но если вы не соблюдали ограничений в течение долгого периода постных дней (с 27 ноября прошлого года), то ограничьте себя хотя бы немного. 6 января весь день нельзя употреблять мясо и другие продукты животного происхождения. Уже 7 января все запреты снимаются.

- В Сочельник на столе должно быть 12 постных блюд, по числу апостолов. Меньшее количество блюд не рекомендуется. При этом ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.

- Блюда желательно не убирать со стола до наступления Рождества 7 января.

- Рождественская елка должна быть украшена звездой, поскольку это символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса.

- В Рождество нельзя надевать старую одежду.

- Как и в другие религиозные праздники, в этот день нельзя работать. Это касается как работ по дому, так и охоты или, скажем, рыбалки. Домашними делами и проблемами стоит озаботиться заранее.

- Гадать на Рождество не рекомендуется, для этого отведен период с 12 дня Святок до Крещения (19 января).

- В праздник Рождества нельзя ругаться, сквернословить (как в общем и в другие дни года), особенно за столом.

- Также не принято обедать до появления первой звезды. Правда, в отношении детей это ограничение выглядит не столь жестко. Им разрешается немного перекусить, если они проголодаются.

- И самое главное, в этот день (о чем, впрочем, стоит помнить и в другие дни года) нужно не забывать об обездоленных, милосердии и любви в ближнему и помогать тем, кто по каким-либо причинам лишен возможности встретить праздник Рождества Христова так, как это стоило бы сделать.