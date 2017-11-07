Православное Рождество в Литве: программа

Фестиваль
ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО В ЛИТВЕ
9 декабря 2017 г. в 19 часов
Костёл св. Екатерины (ул. Вильнюяус 30)
СТИПЕНДИАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА
21 декабря 2017 г. в 19 часов
Литовская национальная филармония (ул. Аушрос Варту 5)
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ ПАВЕЛ НЕРСЕСЬЯН (ФОРТЕПИАНО)
В программе – произведения К. Ф. Эммануила Баха, Л. ван Бетховена, Н. Капустина, С. Прокофьева
10 января 2018 г. в 19 часов
Литовская национальная филармония (ул. Аушрос Варту 5)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ
Художественный руководитель, дирижер и солист – АЛЕКСЕЙ УТКИН (гобой) Фольклорный ансамбль АРИНУШКА (Литва) Солисты: Мария Чепурина (флейта), Рута Рагините (лумздялис), Томас Варнагирис (акустическая гитара), „Hand Voices” (перкуссия).
В программе – П.И. Чайковский – «Воспоминание о Флоренции» Линас Римша – Мистерия «Старая вера»
Билеты продаются в кассах филармонии и Tikëta.lt
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