В Вильнюсе пройдет фестиваль "Православное Рождество в Литве"

9 декабря в 19 часов в Костёле св. Екатерины состоится открытие фестиваля, в котором, по уже сложившейся традиции, примут участие молодые таланты – стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Маэстро Владимир Спиваков - программе «Диалог культур»: «Я рад, что наш творческий диалог становится традиционным, и это добрый знак, потому что культура - это единственный остров, на котором торжествует согласие, взаимопонимание и где возникают по-настоящему дружеские узы, без которых немыслим мир.

Я искренне рад, что мои литовские друзья, мои уважаемые коллеги делают со своей стороны всё возможное для торжества гармонии…»

21 декабря в Литовской национальной филармонии зрителя ждёт встреча с заслуженным артистом России, профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Бостонского университета Павлом Нерсесьяном – пианистом, который уже покорил литовского зрителя. Это удивительно тонкий, поистине чуткий музыкант, прекрасно владеющий всеми возможностями рояля. В его игре поражает аристократичность исполнения: ненадуманная изысканность фразировки и педализации, тончайшие динамические нюансы – от чудного пиано до мощного, пронзительного форте... Павел Нерсесьян выступает в лучших залах Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Будапешта, Лейпцига, Вены, Токио, Мадрида и других городов зарубежья и России. Лауреат международных конкурсов: им. Л. ван Бетховена (Вена, 1985, II премия), Паломы О’Ши (Сантандер, 1987, IV премия), в Токио (1989, V премия), в Дублине (GPA; 1991, I премия). Пианист исполнит произведения С. Прокофьева, К.Ф.Эммануила Баха, Н. Капустина, Л. Ван Бетховена.

10 января в Литовской национальной филармонии выступит один из лучших российских коллективов - Государственный академический камерный оркестр России (ГАКО). Коллектив был создан в 1957 году в Московской филармонии известным альтистом, скрипачом и дирижером Рудольфом Баршаем и стал первым в СССР камерным коллективом подобного рода.

Сегодня ГАКО является одним из ведущих камерных оркестров России. Его обширный репертуар включает произведения всех эпох и стилей. Ежегодно оркестр дает около 100-150 концертов, значительную часть из них — за рубежом, на самых престижных сценах: «Консертгебау» (Амстердам), «Альте опер» (Франкфурт), «Шаушпильхаус» (Берлин), «Куин Элизабет-холл» (Лондон), «Салле Плейель» (Париж), «Карнеги-холл» (Нью-Йорк), «Дэвиз холл» (Сан-Франциско), «Сантори-холл» (Токио) и др. С 2010 года художественным руководителем оркестра стал известный гобоист и дирижер, профессор Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Уткин. Сегодня имя Алексея Уткина хорошо известно в России и Европе. Великая школа работы со Спиваковым, которую прошел Уткин, попав в «Виртуозы Москвы» из Московской консерватории, блестящее музыкальное образование – все это сделало его заметной фигурой в музыкальном мире. Алексей Уткин представляет инструмент известных французских мастеров духовых музыкальных инструментов марки «ЛОРЭ» в Международном конгрессе IDRS и играет на одном из самых редких инструментов в мире созданном специально для него. Именно Уткину принадлежит историческая роль в том, что он вывел гобой в качестве сольного инструмента на мировую сцену.

Программа концерта необычная – это встреча литовского и русского композиторов – представителей разных эпох и, в то же время, совместное выступление российских и литовских музыкантов. В первом отделении прозвучит «Воспоминание о Флоренции» П.И. Чайковского, а во втором зрителю будет представлено произведение Линаса Римши «Старая вера» - совместный проект ГАКО с Вильнюсским русским фольклорным ансамблем «Аринушка» и солистами - Алексеем Уткиным, Марией Чепуриной, Томасом Варнагирисом, группой перкуссионистов Hand Voices и другими известными музыкантами. Мистерия «Старая вера» уже звучала в лучших концертных залах Литвы, Москвы, Санкт-Петербурга. Диск с этим произведением переиздавался трижды, в том числе британской компанией ARC MUSIC.