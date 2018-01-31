Также планируется, что после укрепления академического и научного потенциала ЕГУ сможет подать заявку на новое разрешение.
"Университету предоставлена возможность еще до 1 июля 2019 года привести в порядок деятельность, то есть выполнить то домашнее задание, которое не сделано. Мы говорим об управлении, менеджменте, по сути, не только об учебном процессе. Я полагаю, что новое руководство университета, которое будет, будет действительно способным исправить ошибки, и университет сможет далее работать", - сказал журналистам в среду С. Сквернялис.
Объявивший о негативной оценке ЕГУ в декабре прошлого года Центр оценки качества обучения (ЦОКО) говорит, что такая оценка является основанием для отзыва разрешения на осуществление обучения и связанной с обучением деятельности. В 2014 году деятельность ЕГУ тоже получила негативные оценки, тогда университет получил аккредитацию только на три года. В новом отчете негативные отзывы получили стратегическое управление и научная и(или) художественная деятельность ЕГУ .
ЕГУ не согласен с такими результатами институциональной оценки университета. По словам руководства университета, реформы, проведенные в 2015–2017 годах, оказали существенное влияние на развитие стратегического управления, обучения в университете, что признали и доноры ЕГУ на состоявшейся в ноябре этого года конференции доноров.
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