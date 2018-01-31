Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что получивший негативные оценки экспертов и действующий в Вильнюсе белорусский Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), сможет работать со старым разрешением до июля 2019 года.
European Humanities University graduation in Vilnius 2016 Photo by Kilimas Arts

Также планируется, что после укрепления академического и научного потенциала ЕГУ сможет подать заявку на новое разрешение.

"Университету предоставлена возможность еще до 1 июля 2019 года привести в порядок деятельность, то есть выполнить то домашнее задание, которое не сделано. Мы говорим об управлении, менеджменте, по сути, не только об учебном процессе. Я полагаю, что новое руководство университета, которое будет, будет действительно способным исправить ошибки, и университет сможет далее работать", - сказал журналистам в среду С. Сквернялис.

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Объявивший о негативной оценке ЕГУ в декабре прошлого года Центр оценки качества обучения (ЦОКО) говорит, что такая оценка является основанием для отзыва разрешения на осуществление обучения и связанной с обучением деятельности. В 2014 году деятельность ЕГУ тоже получила негативные оценки, тогда университет получил аккредитацию только на три года. В новом отчете негативные отзывы получили стратегическое управление и научная и(или) художественная деятельность ЕГУ .

ЕГУ не согласен с такими результатами институциональной оценки университета. По словам руководства университета, реформы, проведенные в 2015–2017 годах, оказали существенное влияние на развитие стратегического управления, обучения в университете, что признали и доноры ЕГУ на состоявшейся в ноябре этого года конференции доноров.

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