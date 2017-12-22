Такая оценка может служить основанием для отзыва лицензии на проведение обучения и связанной с этим деятельности, сообщил в пятницу ЦОКО.

Это решение ЕГУ может в течение 14 дней обжаловать сформированной министром образования и науки комиссии, а в 30-дневный срок - обжаловать и в суде.

В 2014 г. ЕГУ также был оценен негативно, в связи с чем лицензия была продлена только на 3 года. В новом отчёте негативную оценку получили стратегическое управление ЕГУ, его научная и (или) художественная деятельность.

На прошлой неделе ЦОКО заявил о повторной негативной оценке Литовского университета эдукологии.

Управляющий совет Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) не согласен с выводами об отрицательной институциональной оценке университета.

По мнению Университета, реформы, осуществленные в ЕГУ в 2015-2017 годах, обеспечили существенное развитие стратегического управления, учебной и научной деятельности, что было признано донорами во время Донорской конференции в ноябре 2017 года.

В опубликованном на сайте официальном заявлении университета говорится, что будучи единственным в мире университетом в изгнании, ЕГУ претерпел значительные реформы стратегического управления, а также внедрил новый Стратегический план на 2016-2021 годы.

Стратегический план был разработан в тесном взаимодействии со Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA) и на основании рекомендаций Центра оценки качества высшего образования, предоставленных в рамках институциональной оценки университета в феврале 2015 года. Руководство ЕГУ сожалеет, что в своем отчете Центр не учел политическую важность университета для Беларуси.

В 2015-2017 годах ЕГУ назначил обновленный Управляющий совет и Общее собрание соучредителей, ввел новые положения о финансовом и организационном контроле, а также внедрил новую организационную структуру и оптимизировал бюджет. Сенат ЕГУ, организованный согласно оксбриджской модели самоуправления, в обозначенный период принял более 40 новых нормативных положений в сферах образования, исследований и управления. В сотрудничестве с Бард-колледжем была разработана новая программа Общеуниверситетской подготовки. В течение последних двух лет число первокурсников ЕГУ стабильно увеличивалось. Доноры университета также отметили успех проведенных ЕГУ реформ 17 ноября 2017 года во время Донорской конференции.

По мнению Университета, Центр оценки качества высшего образования не принял во внимание официальный ответ университета, представленный 14 декабря 2017 г. на предварительный отчет Центра.

Управляющий совет ЕГУ тесно сотрудничает с Правительством Литвы и партнерами и прилагает все усилия, для положительного решения вопроса об институциональной оценке университета, с целью обеспечения дальнейшей работы ЕГУ в Вильнюсе.

Руководство и Управляющий совет ЕГУ будут регулярно информировать студентов и преподавателей Университета о новых событиях.

После закрытия ЕГУ белорусскими властями в 2004 году университет принял приглашение правительства Литвы и переехал в Вильнюс. Получив официальный статус университета в Литве в марте 2006 года, ЕГУ подготовил 2124 специалиста в областях искусств, социальных и гуманитарных наук.

В 2017/18 академическом году в ЕГУ обучаются 847 студентов, 95% учащихся являются гражданами и резидентами Беларуси.