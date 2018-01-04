В четверг в Сейме Литвы состоялась неформальная встреча политиков, представителей министерств образования и иностранных дел для обсуждения ситуации, сложившейся в ЕГУ.

"Мы обсуждаем, как обеспечить решение проблем, которые акцентировались в выводах экспертов", - заявила после встречи журналистам министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене.

По ее словам, эксперты, которые провели внешнюю оценку ЕГУ, указали слабые места этой Высшей школы, в которой в основном обучаются белорусы.

"(...) Мы ищем решение, готовится план", - отметила министр.

В ответ на вопрос о будущем университета, Ю. Пятраускене сказала, что это вопрос не ее компетенции.

Директор Центра по оценке качества обучения Нора Скабурскене акцентировала, что переселившемуся из Минска в Вильнюс университету, который уже не в первый раз получает негативные оценки, требуются радикальные перемены.

По ее словам, до 11 января ЕГУ может подать апелляцию Министерству образования и науки по поводу оценки экспертов.

По Закону об обучении и науке, если высшая школа дважды получает негативные оценки министр решает вопрос об отмене разрешения на осуществление образовательной деятельности.

С другой стороны, она признала исключительный статус ЕГУ.

"Это не академический, это политический проект, поэтому правительство должно решить, как юридически и качественно обосновать, ведь эксперты ясно указали на качественные недостатки в их деятельности, которые явно повторяются с момента учреждения университета, и с этим ничего не делают. Я думаю, что должны быть приняты радикальные решения", - сказал Н. Скабурскене.

ЕГУ, в свою очередь, сообщил, что не согласен с негативными результатами оценки университета. По словам руководства учебного заведения, реформы, реализованные в 2015-2017 годах, оказали существенное влияние на стратегическое развитие управления, научно- образовательной деятельности университета, что признали университетские доноры на состоявшейся в ноябре прошлого года конференции.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Белоруссии. За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника - на 95% это молодые белорусы. Как сообщает ЕГУ, почти две трети выпускников возвращается в Белоруссию сразу же после окончания университета.