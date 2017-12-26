Генеральный директор Клайпедского государственного морского порта Арвидас Вайткус утверждает, что появившаяся информация о деформации корпуса сухогруза не является основанием для беспокойства. Хотя еще в понедельник министерство обороны Литвы сообщило о фиксации деформации судна, Вайткус заверил, никакой опасности для корабля и окружающей среды нет.

"Не стоит играть на эмоциях людей, корабль герметичный. Опасности для команды также нет", - уверял он в ходе собранной во вторник пресс-конференции.

Капитан Клайпедского порта Адомас Алекна утверждает, что ветер развернул сухогруз налево, а также сообщил, что с корабля доставили лишь одного человека. Остальные члены команды чувствуют себя хорошо.

Корабль Ocean Crown должен был загрузиться в Клайпеде, однако из-да погодных условий он сел на мель. Кроме всего прочего тогда был туман. По словам представителей порта, согласно представленной командой морского судна информации, после поломки двигателя корабль некоторое время еще дрейфовал.

"Море - это море, стихия - это стихия и человек не всегда может с этим справиться", - говорил Вайткус и уверял, что спасатели готовы ко всем возможным сценариям развития ситуации.

Команда сухогруза, по словам Алекны, обязана ожидать на борту. Алекна также говорил, что получил план подготовки с спасательным операциям: задача вытянуть корабль с мели доверена компании Smit. По данным Вайткуса и Алекны, представители голландской компании будут сотрудничать и с литовскими коллегами.

Вполне возможно, что будет достаточно и помощи перевозчиков, которые настроены на серьезную работу и готовы подключить к работам по спасению корабля и больше грузовиков.

План операции по спасению корабля подготовили его владельцы и эксперты, сейчас ожидают подходящей погоды. Корабль осмотрели трое экспертов, которые прибыли на корабль на вертолете.