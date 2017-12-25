25 декабря прибыли представители владельцев сухогруза Ocean Crown, который сел на мель в Клайпеде, и представители компании, которая предоставит буксир для спасения судна. Они оценят ситуацию и разработаю план спасения сухогруза.
© Mindaugas Milinis

Сухогруз Ocean Crown под флагом Кипра с командой из 20 человек на борту
сел на мель между у Второго пляжа Мелнраге 24 декабря утром. Это произошло из-за разыгравшейся ночью бури, ветер дул со скоростью 28 м/с. Предполагают, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза.

Дирекция Клайпедского государственного порта сообщила, что в понедельник утром к сухогрузу Ocean Crown доставили представителей его владельцев и компании, которая предоставит буксир. Однако утром попасть на сухогруз им не удалось из-за высоких волн.

Волны около сухогруза достигали 4 м в высоту. Было решено попасть на сухогруз при помощи вертолета ВВС, который базируется в Немирсете.

Агент сухогруза Ocean Crown Сергей Тараховский сказал BNS, что специалисты на данный момент оценивают состояние судна и решают вопрос подготовки плана по его спасению.

Минобороны Литвы сообщает, что комиссия в понедельник осмотрела внешний корпус сухогруза и зафиксировала его деформацию. Из-за ухудшения погодных условий увеличивается вероятность того, что деформация продолжится, поэтому есть опасность попадания нефтепродуктов в море.

"Дирекция порта постоянно поддерживает связь с капитаном Ocean Crown. Капитан заверил нас, что корпус судна не поврежден, поэтому на данный момент угрозы загрязнения нет", – сказал представитель порта Эгидиюс Кузмарскис.

Комиссия должна была попасть на сухогруз, поэтому после получения разрешения командарма был выделен вертолет AS-365.

Сообщается, что вертолет забрал с сухогруза не только членов комиссии, но и одного члена команды, у которого были проблемы со здоровьем.

"Мы пытались доставить специалистов на судне, но не удалось. Мы арендовали вертолет и доставили их на судно, они решат вопрос спасения сухогруза. Нужно осмотреть сухогруз и подготовить план действий", – сказал BNS Тараховский.

Он сказал, что не может сказать, сколько времени займет подготовка к спасательной операции, и когда сухогруз снимут с мели: "Может, сегодня, завтра или послезавтра, а может и неделя потребуется, все зависит от погодных условий".

Агент сухогруза сказал, что команда будет оставаться на сухогрузе, ее члены находятся в безопасности.

Международные эксперты, работавшие на сухогрузе, оценивали глубину и максимально допустимое расстояние приближения к сухогрузу, а также сколько буксиров потребуется, чтобы снять его с мели и другие обстоятельства. Вся информация будет представлена владельцу судна, который немедленно разработает план действий.

В понедельник вечером порывы ветра в Клайпеде составили 17 м/с, поэтому начали ограничивать судоходство.

Комиссия Клайпедского государственного порта должна установить обстоятельства несчастья и ход дальнейших действий ответственных ведомств. С субботнего вечера из-за сильного ветра в Клайпедском порту было ограничено судоходство, его полностью возобновили только в воскресенье в обед.

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