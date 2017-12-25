Сухогруз Ocean Crown под флагом Кипра с командой из 20 человек на борту
сел на мель между у Второго пляжа Мелнраге 24 декабря утром. Это произошло из-за разыгравшейся ночью бури, ветер дул со скоростью 28 м/с. Предполагают, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза.
Дирекция Клайпедского государственного порта сообщила, что в понедельник утром к сухогрузу Ocean Crown доставили представителей его владельцев и компании, которая предоставит буксир. Однако утром попасть на сухогруз им не удалось из-за высоких волн.
Волны около сухогруза достигали 4 м в высоту. Было решено попасть на сухогруз при помощи вертолета ВВС, который базируется в Немирсете.
Агент сухогруза Ocean Crown Сергей Тараховский сказал BNS, что специалисты на данный момент оценивают состояние судна и решают вопрос подготовки плана по его спасению.
Минобороны Литвы сообщает, что комиссия в понедельник осмотрела внешний корпус сухогруза и зафиксировала его деформацию. Из-за ухудшения погодных условий увеличивается вероятность того, что деформация продолжится, поэтому есть опасность попадания нефтепродуктов в море.
"Дирекция порта постоянно поддерживает связь с капитаном Ocean Crown. Капитан заверил нас, что корпус судна не поврежден, поэтому на данный момент угрозы загрязнения нет", – сказал представитель порта Эгидиюс Кузмарскис.
Комиссия должна была попасть на сухогруз, поэтому после получения разрешения командарма был выделен вертолет AS-365.
Сообщается, что вертолет забрал с сухогруза не только членов комиссии, но и одного члена команды, у которого были проблемы со здоровьем.
"Мы пытались доставить специалистов на судне, но не удалось. Мы арендовали вертолет и доставили их на судно, они решат вопрос спасения сухогруза. Нужно осмотреть сухогруз и подготовить план действий", – сказал BNS Тараховский.
Он сказал, что не может сказать, сколько времени займет подготовка к спасательной операции, и когда сухогруз снимут с мели: "Может, сегодня, завтра или послезавтра, а может и неделя потребуется, все зависит от погодных условий".
Агент сухогруза сказал, что команда будет оставаться на сухогрузе, ее члены находятся в безопасности.
Международные эксперты, работавшие на сухогрузе, оценивали глубину и максимально допустимое расстояние приближения к сухогрузу, а также сколько буксиров потребуется, чтобы снять его с мели и другие обстоятельства. Вся информация будет представлена владельцу судна, который немедленно разработает план действий.
В понедельник вечером порывы ветра в Клайпеде составили 17 м/с, поэтому начали ограничивать судоходство.
Комиссия Клайпедского государственного порта должна установить обстоятельства несчастья и ход дальнейших действий ответственных ведомств. С субботнего вечера из-за сильного ветра в Клайпедском порту было ограничено судоходство, его полностью возобновили только в воскресенье в обед.
В Вильнюсе на стене Кафедрального собора показали рождественскую сказку (2)
На фасаде Кафедрального собора в Вильнюсе начали...
Брюссель осторожно оценивает идею Литвы отказаться от летнего времени (7)
Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос...
Раньше жители Литвы в праздники не пили: все изменилось в советское время (203)
Сегодня рождественский стол сложно себе представить...
Дом подписантов готовится экспонировать Акт 16 февраля (10)
Спустя почти 100 лет акт о независимости Литвы привезут...
Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (59)
Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...
TOP новостей
Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (59)
Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...
В Вильнюсе на стене Кафедрального собора показали рождественскую сказку (2)
На фасаде Кафедрального собора в Вильнюсе начали...
Жизнь без электричества в избе в литовском лесу (91)
Каждый человек сам выбирает, как он хочет жить. У...
Брюссель осторожно оценивает идею Литвы отказаться от летнего времени (7)
Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос...
Раньше жители Литвы в праздники не пили: все изменилось в советское время (203)
Сегодня рождественский стол сложно себе представить...