В данный момент корабль длиной 190 метров с командой из 20 человек застрял на расстоянии примерно в морскую милю на север от северного мола, сообщает BNS.

Предварительно причиной происшествия считают поломку основного двигателя корабля. Выясняют, не был ли причинен ущерб окружающей среде. Загрязнения не замечено, сообщает дирекция Клайпедского государственного морского порта.

Сообщение о плывущем без управления корабле под флагом Кипра портовые диспетчеры получили ночью, около 2 часов. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду, а в море наблюдались волны высотой до 5 метров, вчера было ограничено движение судов, поэтому этот корабль ждал возможности зайти в порт в месте для якорной стоянки.

Капитан корабля не раз был предупрежден о том, что не нужно стоять в бурю на якоре. Однако он не прислушался к предостережениям.

В 0.25 он сообщил, что из-за неисправности основного двигателя не может управлять кораблем, поэтому и попросил о помощи. В тот момент порывы ветра достигали 28 м/c, поэтому подплыть к сухогрузу из-за больших волн было невозможно. В этой связи корабль с командой из 20 человек стал дрейфовать и в 4.50 часов утра в 200 метрах от берега сел на мель.

В этом месте глубина достигает 5 метров. Команда до сих пор находится на корабле, от помощи в спасении людей они отказались. Корабль попытаются отбуксовать от берега лишь когда улучшатся погодные условия.

На месте происшествия работают портовые службы, выясняют, не нанесен ли ущерб окружающей среде. Судоходство в порту до сих пор ограничено. На 7 часов утра разрешение войти в порт ожидали 3 корабля, а на выход в море - один. Собеседница сообщила,что находящимся на борту сухогруза людям предлагали провести спасательную операцию, но они отказались. Команда из 20 человек решила остаться на корабле и там встретить сочельник. По словам сотрудницы порта, этот корабль все равно что гостиница на воде, там есть кухня и комнаты.

Дирекция порта проинформировала DELFI, что команда севшего на мель корабля в связи со сложившейся ситуацией чувствует себя спокойно.

Агент сухогруза, который сел на мель, после разговора с дирекцией порта сообщил, что необходимые средства для снятия судна с мели подготовлены.