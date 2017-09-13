Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая собственно и начала активную кампанию против этой киноленты, заявила, что кинотеатры и телеканалы имеют право на отказ от показа "Матильды", указав, что среди создателей фильма присутствует "уроженец западной Украины, где реализован Евромайдан". Об этом она написала в социальной сети "ВКонтакте".

"Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта „Матильда“, среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован Евромайдан, отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем „виновата“ — Поклонская", — написала она.

Депутат заметила, что в то время, как министра культуры Владимира Мединского "переполняет чаша терпения", "адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Петербурга.

Поклонская написала, что "бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма „Матильда“, а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения". По словам Поклонской, 280 миллионов рублей выделялись на сценарий о балерине, а не о Николае II, сообщает телеканал "Дождь".

"При этом профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть из-за того, что решение принято в течении суток?"», — написала она.

В Кремле видят проявления экстремизма

Между тем в Кремле, похоже, не рады такому развитию событий вокруг фильма "Матильды" Алексея Учителя. Там назвали ситуацию неприемлемой и отметили, что она принимает неприятные формы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

Он призвал не гипертрофировать ситуацию вокруг фильма, но заверил, что сотрудники правоохранительных органов пресекут любые проявления экстремизма. По словам Пескова, "проявления экстремизма, попытки давления на кинотеатры – это абсолютно неприемлемо, представляют собой опасность".

"Я не стал бы говорить здесь о чьей-то ответственности. Дискуссия – это одно, а проявления экстремизма – это совсем другое. Здесь может быть однозначно негативная оценка, это неприемлемо", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он назвал нежелательным являением то, что кинопрокатчики принимают решение о выборе репертуара "под давлением экстремистов".

Накануне крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" объявила об отказе показывать "Матильду". Свое решение она объяснила угрозой безопасности зрителям, поскольку в адрес компании поступали угрозы от организации "Христианское государство — Святая Русь"». В сети кинотеатров рассказали, что в письмах организации говорилось о плане поджечь кинотеатры, где будет показана "Матильда", и об угрозе жизни посетителей этого фильма.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сказал, что что не знает, "какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт". Он говорил, что попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры в связи с показом кинокартины Алексея Учителя — "чистой воды беззаконие и цензура". Мединский просил правоохранительные органы пресечь действия, которые мешают фильму. По его словам, это "переполнило чашу терпения".

Учитель в интервью "Би-би-си" назвал заявление Мединского "абсолютно правильным и верным, в меру жестоким и справедливым". "Получается, что есть не только оголтелые и мракобесные элементы, которые, не видя картину, выступают против нее. Но есть еще и наши коллеги, которые нож в спину втыкают и отказываются от проката без предупреждения за полтора месяца до премьеры. Это удар для нашего кино. Для меня это необъяснимо", — сказал режиссер.

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились в МВД и ФСБ с просьбой проверить на экстремизм организации "Христианское государство — Святая Русь" и "Сорок Сороков", которые выступают против фильма. По мнению депутатов, эти организации "ставят под сомнение и пытаются расшатать и разрушить существующий конституционный строй и правопорядок в стране".

Ранее Учитель говорил о том, что в России есть террористические и экстремистские организации, которые выступают под видом православных. Режиссер обвинял Поклонскую в том, что она их прикрывает. Поклонская, в свою очередь, заявила, что режиссер и его защита "находятся вне правового поля и элементарной человеческой порядочности".