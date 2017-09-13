12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел ежегодный крестный ход в связи с днем перенесения мощей Александра Невского.
В этом году, по оценкам МВД и митрополии, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек.
Участники одной из колонн несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».
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Крестный ход в Петербурге: 100 000 участников и "Матильда - пощечина русскому народу" (14)
12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге...
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