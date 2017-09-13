12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел ежегодный крестный ход в связи с днем перенесения мощей Александра Невского.
© Sputnik / Scanpix

В этом году, по оценкам МВД и митрополии, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек.

Участники одной из колонн несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».

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