Эти угрозы уже привели к тому, что от показа фильма отказалась одна из крупнейших сетей кинотеатров в России.

Министр попросил руководство правоохранительных органов "жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений".

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры - это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", - говорится в заявлении министра, полученном Русской службой Би-би-си от его помощника.

"Сектанты-поджигатели"

Мединский заявил, что единственным и исчерпывающим документом, который разрешает прокат фильма в России, является прокатное удостоверение федерального образца, которое выдает министерство культуры. У "Матильды" оно уже есть.

В связи с этим министр обратился к руководству киносетей с призывом не поддаваться на угрозы. "Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели - это клиенты других специализированных учреждений", - заявил он.

В заявлении упоминается депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая известна как ярая противница фильма. Она настаивала, что авторы картины оскорбляют чувства верующих, описывая внебрачную связь российского императора Николая II, причисленного к лику святых.

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя "православными", - говорится в заявлении.

Протесты и угрозы

В январе 2017 года организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в российские киносети требования не показывать "Матильду" под угрозой поджога кинотеатров.

Активисты организации заявили, что "любой плакат или рекламная листовка" о показе фильма будет расценена как "желание унизить святых православной церкви". В Кремле расценили эти угрозы как экстремистские.

После этого православные активисты устроили массовый сбор подписей и различные уличные акции во многих городах России с требованием не выдавать "Матильде" прокатное удостоверение.

В августе министерство культуры одобрило прокатное удостоверение "Матильде". Премьера фильма была назначена на 26 октября.

Против выдачи прокатного удостоверения фильму Учителя выступали некоторые депутаты Госдумы, а такие церковные иерархи - митрополит Иларион (Алфеев) и епископ Тихон (Шевкунов).

Зажигательная смесь и "Газель" бензина

В начале сентября активист направил на екатеринбургский кинотеатр "Космос" автомобиль УАЗ, набитый газовыми галлонами и цистернами с бензином.

По данным местных СМИ, мужчина таким образом выступил против показа фильма "Матильда" в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленной порче имущества путем поджога.

Также неизвестные активисты бросили бутылки с зажигательной смесью в здании студии "Лендок" в Петербурге. В этой студии находится офис режиссера Алексея Учителя. В результате нападения пострадал фасад здания. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

Спустя несколько дней после этого адвокат Учителя сообщил, что неизвестные сожгли два автомобиля, стоявших возле его офиса, и разбросали листовки со словами "За "Матильду" гореть".

Представители режиссера Учителя и он сам не исключали, что к поджогам могли быть причастны люди, вдохновившиеся критикой в адрес фильма со стороны депутата Натальи Поклонской.

Пресс-служба фильма распространила заявление Алексея Учителя, в котором он напрямую связал Поклонскую с организациями, которые стоят за нападками на фильм. Сама Поклонская заявила, что осуждает любые проявления насилия в адрес создателей фильма, и назвала поджог машин провокацией.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда также заявил, что Церковь осуждает любые проявления насилия, связанные с фильмом.

Реакция кинотеатров

Крупнейшая российская сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" 12 сентября заявила, что не будет показывать фильм "Матильда" ни в одном из кинотеатров своей сети. Киносеть принадлежит бизнесмену Александру Мумуту и владеет 75 кинотеатрами в 28 городах России.

Представитель сети Александра Артамонова рассказала Русской службе Би-би-си, что такое решение было принято из-за угроз, которые поступали в кинотеатры сети.

"Это вынужденные меры, у нас очень много кинотеатров в 28 городах России, мы несем за них ответственность", - сказала она. По словам Артамоновой, сеть обращалась в правоохранительные органы после каждой поступившей угрозы, но уголовных дел по этому поводу так и не завели.

Ранее государственные прокатчики в некоторых регионах России заявили, что муниципальные кинотеатры не будут закупать фильм "Матильда" для показа. Например, в Кемеровской области 88 муниципальных кинотеатров не будут показывать фильм. Всего в регионе 109 кинотеатров.

"Матильду" также нельзя будет посмотреть в государственных кинозалах Твери и Татарстана. В Ингушетии фильм не покажет один из двух кинотеатров региона "Дружба". Представитель кинотеатра сообщил Би-би-си, что сотрудникам "Дружбы" не объяснили причины, по которой кинотеатр отказался показывать фильм.

В Чечне жители сами не пойдут смотреть фильм Учителя, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

После отказа "Формулы кино" и "Синема стар" от проката "Матильды" московские муниципальные кинотеатры заявили, что не планируют отказываться от показа этого фильма. А председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявил, что 26 октября в Госдуме пройдет специальный показ фильма Учителя.

Крупные киносети "Люксор" и "Монитор" заявили, что покажут "Матильду", несмотря на угрозы. Сеть "Люксор" уже начала предпродажу билетов на фильм. Представители сетей "Каро" и "Пять звезд" рассказали, что еще нет решения о том, будет ли "Матильда" показана в кинотеатрах их сети.