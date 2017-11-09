"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права. Согласно международному праву, Крым - украинский", - сказала Собчак, отметив, что по этой причине поддерживает американские антироссийские санкции. "Но другое дело, что, к примеру, студенты в России не могут получить американскую визу. Это нечестно по отношению к ним. Почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?" - отметила телеведущая.

Напомним, что ранее Ксения Собчак уже называла Крым украинской территорией и предлагала провести на полуострове новый референдум. На первой же пресс-конференции кандидат в президенты сказала журналистам, что действия России в отношении Крыма противоречили международному праву. "С точки зрения международного права Крым - украинский... Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили", - заявила она.

Комментируя слова Собчак, в Кремле назвали ее заявление "неправильным по сути и по форме". Сама же телеведущая пояснила, что не призывала к отделению Крыма от России, а лишь сообщила о том, что считает Крым украинской территорией с точки зрения международного права. Собчак уверена, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

В интервью CNN Собчак она сообщила, не вдаваясь в подробности, что хочет "создать огромную демократическую коалицию".

Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в выборах президента 19 октября. По данным издания The New Times, в Кремле ей предложили выдвижение в обмен на возвращение в федеральный эфир. 25 октября Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", впервые за пять лет выступила в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".