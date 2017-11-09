"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права. Согласно международному праву, Крым - украинский", - сказала Собчак, отметив, что по этой причине поддерживает американские антироссийские санкции. "Но другое дело, что, к примеру, студенты в России не могут получить американскую визу. Это нечестно по отношению к ним. Почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?" - отметила телеведущая.
Напомним, что ранее Ксения Собчак уже называла Крым украинской территорией и предлагала провести на полуострове новый референдум. На первой же пресс-конференции кандидат в президенты сказала журналистам, что действия России в отношении Крыма противоречили международному праву. "С точки зрения международного права Крым - украинский... Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили", - заявила она.
Комментируя слова Собчак, в Кремле назвали ее заявление "неправильным по сути и по форме". Сама же телеведущая пояснила, что не призывала к отделению Крыма от России, а лишь сообщила о том, что считает Крым украинской территорией с точки зрения международного права. Собчак уверена, что ее нельзя судить за слова о Крыме.
В интервью CNN Собчак она сообщила, не вдаваясь в подробности, что хочет "создать огромную демократическую коалицию".
Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в выборах президента 19 октября. По данным издания The New Times, в Кремле ей предложили выдвижение в обмен на возвращение в федеральный эфир. 25 октября Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", впервые за пять лет выступила в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".
Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции США (88)
Телеведущая Ксения Собчак , заявившая о намерении...
"У России есть основания быть обиженной". Взгляд британских профессоров на столетний урок русской истории (18)
Накануне столетия Октябрьской революции корреспондент...
Глава "Руси сидящей" Ольга Романова покинула Россию (24)
Ольга Романова, руководитель организации "Русь...
Зюганов заявил об участии в выборах президента России (12)
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала...
Российские СМИ: "Райское досье" — повод для новых санкционных списков (2)
В обзоре российских газет: Чем опасно для России новое...
TOP новостей
В парламент Литвы вызвали полицию: в организме депутата было 1,82 промилле полиция ищет Бальсиса, который уехал на автомобиле (41)
Депутат литовского парламента Линас Бальсис, которого...
Глава МВД Литвы выяснит, почему депутату с 1,82 промилле алкоголя в организме позволили уехать (3)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
Случай Бальсиса - не единственный в истории парламента Литвы (2)
Линас Бальсис – не единственный депутат, состояние...
Официальная статистика по Литве: рекорды бьют и эмиграция, и иммиграция (4)
До ноября этого года из Литвы эмигрировало больше...
Влиятельным предпринимателям - подарок от государства (8)
Конфедерация промышленников Литвы (КПЛ) - одна из...