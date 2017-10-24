"Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка", — заявила Собчак на пресс-конференции.

Кандидат в президенты России сказала журналистам, что не согласовывала свою кандидатуру с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я считаю, что в принципе не хотела вообще обсуждать какие-то домыслы и обвинения, считаю это оскорбительным, не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться", — ответила она.

Собчак уточнила, есть ли у присутствующих в зале журналистов доказательства подобной связи ее кандидатуры с администрацией президента. "Нет? До свидания, больше говорить на эту тему нечего", — добавила она.

По ее словам, встреча была связана "с совершенно другим очень важным моментом, это тема отдельной пресс-конференции". "Давайте не будем смешивать эти две темы. Разрешения я не спрашивала, мне оно не нужно, я самостоятельный человек", — подчеркнула Собчак.

"Путин практически спас жизнь моему отцу. Путина-человека я оскорблять не буду", — заявила Собчак, подчеркнув, что "это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик".

Отец Ксении, Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга и человек, из чьей команды вышел президент России Владимир Путин.

По словам телеведущей, она не планирует становиться профессиональным политиком, однако хочет дать своему поколению возможность быть услышанными на президентских выборах в 2018 году, передает Gazeta.ru.

"Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан", — сказала она.

Ксения Собчак также заявила об отсутствии планов по созданию собственной партии. "Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию, и прямо сейчас ее организовывать не собираюсь", — пояснила она, заметив, что рассматривает себя как журналиста.

На пресс-конференции Собчак сообщила, что ее штаб как кандидата в президенты РФ возглавил политолог Игорь Малашенко. Она напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

Малашенко — тележурналист, один из создателей телекомпании НТВ, гражданский муж журналистки и публицистки Божены Рынска.

"Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря", — написала Рынска в своем фейсбуке. По словам Рынски, она не хочет прекращать отношения с Малашенко, так как "мы 6 лет вместе".

"Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", — добавила журналистка.