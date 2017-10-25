Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Ксении Собчак о Крыме (будущий кандидат в президенты РФ назвала полуостров украинским) неправильным, передает "Газета.Ru".
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"Это неправильное заявление и по сути и по форме. И с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", — заявил Песков.

При этом, он не ответил на вопрос о том, может ли такое заявление Собчак повлечь уголовную ответственность или помешать ее регистрации в качестве кандидата в президенты. По словам Пескова, такие решения не являются прерогативой Кремля.

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Ранее телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться в президенты России в 2018 году, заявила, что ее "нельзя судить" за высказывание о том, что Крым является украинским.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в Кремле не планируется каких-либо мероприятий по случаю юбилея Октябрьской революции 1917 года. "А в связи с чем это нужно праздновать?", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как пишет издание Financial Times, Кремль отказался от празднования 100-летия революции, а президент РФ Владимир Путин разделяет "двойственное" отношение общественности к событиям столетней давности. Праздничные мероприятия 7 ноября проведет КПРФ, но главы государства там не будет, отмечает издание.

FT полагает, что такое "дистанцирование" президента от знаменательной исторической годовщины для него "нехарактерно", поскольку за время нахождения Путина у власти история стала еще более важным "идеологическим инструментом" для усиления национального единства и общественной поддержки.

С момента распада СССР в 1991 году Россия ищет ответы на вопросы "кто мы" и "откуда мы", говорится в статье FT, и если для многих других бывших советских республик обретение независимости само по себе стало сильной базой для национального самосознания, то в России день, когда страна стала независимой, принес больше потерь, чем выгод (были потеряны, например, империя, статус глобальной державы).

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