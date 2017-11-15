Первое впечатление — дежавю. Такую же инициативу ровно год назад (на большой пресс-конференции для российских журналистов в белорусской столице 17 ноября 2016 года) артикулировал Александр Лукашенко. Но предложение так и повисло в воздухе.

А вообще белорусский президент еще в интервью «Евроньюс» в октябре 2014 года впервые декларировал готовность «использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны» на Украине.

Тогда представитель украинского МИДа сразу парировал, что идея несвоевременна. Но с тех пор много воды утекло, у сторон конфликта нет былого задора, все мучительно думают, как развязать узел.

Так насколько вероятна сейчас перспектива, что на Донбассе окажутся белорусские голубые каски?

«Сколько дивизий у папы римского?»

Для начала уточним: кого в принципе белорусский главнокомандующий может послать? Наиболее заточенной под участие в вероятной миссии под эгидой ООН выглядит миротворческая рота в составе 103-й бригады (проще говоря, витебские десантники). Рота вышколена практически по натовским стандартам, офицеры и бойцы знают языки и т.д.

Впрочем, на Украине белорусу не нужно быть полиглотом. Минский военный эксперт Александр Алесин в комментарии для Naviny.by отметил, что «при необходимости в состав миссии на востоке Украины Беларусь могла бы отрядить еще две бригады — сил специальных операций и внутренних войск», которые проходят миротворческую подготовку в рамках ОДКБ.

Короче, в общей сложности можно наскрести до четырех тысяч военнослужащих. Правда, добавляет Алесин, эти две бригады не аттестованы по стандартам ООН.

Пока можно отметить, что в любом случае белорусских миротворцев очень мало для самостоятельной миссии. По прикидкам Вашингтона, на Донбасс нужно посылать тысяч двадцать голубых касок.

Впрочем, Макей сегодня сформулировал предложение аккуратно: «Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным странам, для того чтобы участвовать в решении миротворческих задач».

То есть контингент может быть и вполне себе символическим. Главное — чтобы он работал на мидовскую концепцию, что мы — доноры стабильности. Готовы, если что, и процесс «Хельсинки 2.0» в Минске организовать, и все такое.

Нож в спину

Но так совпало, что именно сегодня, параллельно с Макеем, хлесткое заявление на белорусскую тему сделала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Ее возмутило вчерашнее голосование Минска в третьем комитете ООН против обновленной резолюции о ситуации с правами человека в Крыму.

«Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», — написала Геращенко на своей странице в фейсбуке. И заметила: «Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу».

Моралите понятно: ну какое миротворчество, какой нейтралитет, если вы пляшете под дудку Москвы!

За последнее время у Киева накопилось много обид и подозрений в отношении Минска. Они далеко не всегда и не во всем оправданны, но трудно доказывать, что ты не верблюд. Особенно когда немножечко верблюд.

Подпортило отношения, в частности, похищение (судя по всему, российской ФСБ) украинского юноши Павла Гриба в августе в Гомеле. Потом он оказался в изоляторе в Краснодаре по обвинению в терроризме.

На Украине сделали обидный для Лукашенко вывод, что он не контролирует даже собственную территорию. Белорусский МИД по поводу этой истории поначалу пытался неуместно ерничать, а теперь белорусские власти вообще воды в рот набрали.

Не добавили доверия и совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» на белорусской территории. Хотя фобии Киева (мол, Москва может ударить по нам или, по крайней мере, оставить после маневров свои войска в Беларуси) и не оправдались, но, как в том анекдоте, осадочек остался.

Умрем в Брюсселе за Москву?

Показательно и то, что Макей сделал заявление о миротворцах после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Целью встречи была как раз-таки координация внешней политики. То есть, в трактовке критиков Минска, вопрос его следования в фарватере Москвы.

Более того, Макей, давая новую пищу злым критикам, заявил: Беларусь не допустит, чтобы заключительная декларация саммита Восточного партнерства в Брюсселе носила антироссийский характер.

Итак, что мы видим? Впервые в истории на саммит ВП, который пройдет на будущей неделе, приглашен белорусский президент. Это прорыв в Европу, который МИД во главе с Макеем титанически готовил много лет. Лукашенко (или тот же Макей, если президент почему-то не решится на этот вояж) получает отличную трибуну, чтобы пиарить тезисы, какие мы миротворцы и доноры стабильности. Мечта поэта!

И вот исключительно в угоду Кремлю перед заветным саммитом наш МИД вынужден артикулировать де-факто конфронтационную позицию: будем там, в Брюсселе, драться за Москву, которую эта чертова Европа не любит!

Короче, поедем в долгожданные гости, чтобы там собачиться за дядю и всех на этой почве посылать.

Вот вам живописнейший пример того, как радикально расходятся на внешней арене интересы Кремля и Беларуси. И, увы, такой же наглядный пример зависимости от Москвы, у которой перманентно надо просить то нефти, то газку подешевле, то кредитик на поддержку штанов.

Да, понятно, жизнь заставляет. Но тогда не надо обижаться, что миротворческие амбиции белорусских начальников становятся предметом ядовитой иронии. Сидеть на двух стульях всегда дело неблагодарное. А Минск хочет сидеть и на трех, и на четырех…

Большие игроки договорятся не скоро

Остается добавить, что сам формат гипотетической миротворческой операции на Донбассе видится сторонам очень по-разному.

Киев хочет, чтобы голубые каски встали не только на линии размежевания украинской армии и сепаратистов, но и на границе между мятежным регионом и Россией. Чтобы прекратить подпитку «ДНР» и «ЛНР».

Москва же вроде как не против миссии в принципе, но настаивает, чтобы она находилась только на линии разграничения между конфликтующими сторонами и выполняла функции охраны наблюдателей ОБСЕ. Владимир Путин заявил, что закрытие участка границы с Россией может привести к резне на Донбассе.

Есть и такой момент: если дойдет до дела, то утверждать миссию должна Верховная Рада. А она не так послушна президенту Петру Порошенко, как послушно воле Лукашенко Национальное собрание. В Раде немало столь же горячих и острых на язык политических персон, как вице-спикер Геращенко. И они еще припомнят Минску все ножи в спину.

Возможно, об этих подводных камнях тоже вели недавно речь Лукашенко с Порошенко, пересекшись в горячих Эмиратах.

Позавчера же в Белграде на тему миротворчества на востоке Украины очередной раз переговаривались помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Но так и не договорились.

Причем российская сторона говорит о расхождениях по 26 из 29 абзацев американских дополнений к проекту размещения миротворцев на Украине. Короче, конь не валялся.

Как видим, большие игроки говорят во всех смыслах на разных языках. А уж Беларусь с ее инициативами они пока в упор не замечают. Точнее, Москва наверняка не против видеть в миротворцах союзника (может даже и подтолкнула Макея к сегодняшнему заявлению), но урегулирование по сценарию Москвы в принципе не проходит.

«Главный вопрос — где миротворцы должны располагаться. Здесь согласия быстрого не будет», — подчеркивает Алесин. По его словам, вряд ли Украина согласится на вариант Путина, и наоборот — для Кремля неприемлем вариант Киева.

К тому же нужно учитывать, что у самопровозглашенных республик — большие военные силы, много танков и другого тяжелого вооружения, и при нежелательном для себя повороте событий руководство этих образований тоже «может, что называется, упереться рогом», отметил Алесин.

Короче, вопрос о миротворческой миссии ООН на Донбассе — это, видимо, долгая песня с неясным концом. Перспективы же участия Беларуси в этом сюжете еще более призрачны. Но почему бы и не сделать красивый жест?