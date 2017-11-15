

Как сообщает сайт ООН, за принятие резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе проголосовала 71 страна: 25 — против, 77 — воздержались. О том, какие конкретно страны проголосовали за и против, не уточняется.

Ирина Геращенко сообщает на своей странице в Фейсбуке, сообщает, что Беларусь проголосовала против принятия данной резолюции.

«Во вторник третий комитет ООН проголосовал за обновленную, жесткую и очень важную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. За — более 70 стран, почти столько же воздержались. Против — только 25. Среди них — Беларусь. Вместе с РФ, конечно, — отметила Геращенко. — Это не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило «нейтральности» для иной от РФ позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу».

Геращенко подчеркивает, что вчерашнее голосование белорусской делегации «идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности». «Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования. Изложила свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным», — написала первый вице-спикер Верховной Рады.

Генеральная ассамблея ООН будет голосовать по данной резолюции в декабре.

В прошлом году Беларусь также голосовала против принятия резолюции «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

Белорусский МИД тогда объяснил это тем, что страновые правозащитные резолюции не направлены на поощрение прав человека, а используются отдельными странами в своих интересах против других государств. Беларусь голосует против всех таких резолюций.