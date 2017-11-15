«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — подчеркнул он.

Владимир Макей также напомнил, что еще в 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны.

Глава МИД Беларуси в очередной раз подчеркнул, что Минск крайне заинтересован в скорейшем установлении стабильности в Украине, а также напомнил, что Беларусь стала площадкой переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. «Мы, конечно же, готовы сделать все для того, чтобы эта конфликтная ситуация, которая сегодня существует, разрешилась, и в эти районы пришли мир и спокойствие», — отметил он.

В свою очередь Лавров заявил, что российский проект резолюции по миротворцам на Донбассе «саботирует прежде всего Украина».

«Она хочет не обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением минских договоренностей, а ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром, а затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности. Это, конечно, позиция, не имеющая никаких перспектив», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что заявления других участников «нормандской четверки» свидетельствуют о том, что надо работать над российским предложением, и отметил, что в любом случае должны быть учтены интересы самопровозглашенных республик Донбасса. «Наверное, в этой связи будет необходимо провести с ними прямые переговоры», — добавил Лавров.

Напомним, о необходимости введения миротворцев на Донбасс Киев заявил еще в 2015 году. Несколько месяцев назад такую возможность допустил и президент России Владимир Путин. На днях глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев согласовал с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам на Донбассе.

Украинская сторона рассчитывает, что они будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск до развертывания миссии. Кроме того, Киев хочет, чтобы на миротворцев возложили больше функций, чем охрана наблюдателей ОБСЕ, и среди них не должны присутствовать российские представители.

Кремль идею ввода миротворцев поддержал. Однако президент РФ подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.