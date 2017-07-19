Учения "Запад-2017": у главы МИД Латвии к Беларуси больше нет вопросов

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ru.DELFI.lt
среда, 19 июля 2017 г. 14:07
"У нас больше нет вопросов к Беларуси по поводу учений "Запад-2017", — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 19 июля по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в Минске.
Edgaras Rinkevičius
© RIA/Scanpix

"Коллега очень подробно объяснил позицию государства, и я этим доволен", — отметил Ринкевичс.

По его словам, в ходе переговоров состоялся обстоятельный разговор по вопросам безопасности, пишет БелаПАН.

"Латвия является членом НАТО, а Беларусь является членом [Организации] Договора о коллективной безопасности. У нас есть полное взаимопонимание в том, что мы с уважением относимся к выборам, которые у наших стран есть в сфере безопасности, — сказал Ринкевичс. — В Латвии дислоцируется контингент НАТО. Это не случилось бы, если бы не было событий 2014 года в Крыму. Но мы понимаем тоже и выбор Беларуси".

При этом он позитивно оценил сотрудничество Беларуси и Латвии в данной сфере, отметив, что между министерствами обороны двух стран заключен ряд договоров о сотрудничестве.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" вызывают обеспокоенность Литвы в связи с возможными сценариями, провокациями, а также непрозрачностью. В Литве данные учения официально воспринимаются, как угроза национальной безопасности.

13 июля в ходе встречи послов НАТО с представителем России в Брюсселе были подняты вопросы о масштабе и сценариях этих крупных военных маневров.

"Альянс ставит перед Россией вопросы о характере учений, их масштабе, местах проведения, сценариях, а также о том, могут ли после учений некоторые подразделения остаться в Беларуси или Калининграде", - сообщил тогда посол Литвы в НАТО Витаутас Лешкявичюс.

По словам посла, послы НАТО также интересовались приглашением на учения наблюдателей, однако четкого ответа не получили. Беларусь в свою очередь недавно пообещала пригласить на учения военных наблюдателей из международных организаций и соседних государств.

Как утверждают литовские разведывательные ведомства, в сценарии российско-белорусских учений "Запад - 2017", по всей видимости, будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, часть районов проведения учений будет находиться в непосредственной близости от границы Литвы, поэтому не следует исключать вероятность умышленных или случайных инцидентов.

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