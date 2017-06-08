Грибаускайте перечислила угрозы: учения "Запад", милитаризация Калининградской области и БелАЭС

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BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 12:04
Мир четко понимает, что основными угрозами трансатлантической безопасности в регионе являются милитаризация Калининградской области РФ, намеченные на осень крупномасштабные учения "Запад-2017" и Белорусская АЭС в Островце, которая превратилась в геополитическое оружие, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе своего годового доклада в Сейме Литвы.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Защищающий сегодня демократию мир совершенно четко понимает, что основные угрозы трансатлантической безопасности накапливаются именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, учения "Запад", носящие агрессивно-наступательный характер, и ставшая геополитическим оружием БелАЭС в Островце", - заявила президент.

Она также отметила, что в этом году Литва получила "историческую поддержку" союзников НАТО, когда был дислоцирован батальон, в который входят военные семи государств, включая США. При этом она добавила, что невзирая на существующие гарантии необходимо стремиться к ускорению принятия решений в НАТО, формированию еще более твердых оборонительных планов, общей системы ПВО.

Д. Грибаускайте подчеркнула, что Литва и сама вносит вклад в обеспечение безопасности, будучи стратегическим партнером Украины и Грузии, содействуя в борьбе с миграционным кризисом, активно участвуя в "глобальной антитеррористической коалиции".

Она высказалась за большую интеграцию Европейский стран, которая "может перевесить нестабильность и напряжение, царящие в мире", а членство в ЕС, по ее мнению, является "гарантией, которая обеспечивает долгосрочный мир, стабильность и процветание".

"Однако Европа не защитит нас от политической близорукости: мы должны сами очиститься от исторических влияний и повышать гражданский иммунитет", - сказала глава Литвы, выступая с докладом.

BNS
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