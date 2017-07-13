Посол в НАТО: Альянс ставит перед Россией вопросы о масштабе и сценариях учений "Запад-2017"

"Альянс ставит перед Россией вопросы о характере учений, их масштабе, местах проведения, сценариях, а также о том, могут ли после учений некоторые подразделения остаться в Беларуси или Калининграде", - сказал дипломат BNS по телефону из Брюсселя.

По словам посла, послы НАТО также интересовались приглашением на учения наблюдателей, однако четкого ответа не получили.

Как сказал В.Лешкявичюс, блок НАТО, в свою очередь, предоставил России информацию о планирующихся в Норвегии учениях Trident Javelin 2017 и выразил надежду на такую же прозрачность со стороны Москвы.

Как утверждают литовские разведывательные ведомства, в сценарии российско-белорусских учений "Запад - 2017", по всей видимости, будет намечен вооруженный конфликт с НАТО, часть районов проведения учений будет находиться в непосредственной близости от границы Литвы, поэтому не следует исключать вероятность умышленных или случайных инцидентов.

Беларусь в четверг пообещала пригласить на учения военных наблюдателей из международных организаций и соседних государств.

По словам В.Лешкявичюса, на встрече Совета НАТО - Россия в четверг также обсуждалась ситуация на Украине в Афганистане.