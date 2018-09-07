Председатель правления "Динамо-Брест" Диего Марадона, словно коллекционер, обзавелся еще одной высокой должностью, сообщает "Брестская газета".
Diego Maradona
© DELFI / Kiril Čachovskij

О назначении чемпиона мира Диего Марадоны техническим директором команды объявил мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" из штата Синалоа.

Сначала клуб разместил приветственный твит, а через несколько часов выпустил пресс-релиз, уточняющий его должность в клубе. Контрактные подробности не разглашаются. "Дорадос" сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики.

Напомним, Диего Армандо Марадона также является председателем правления футбольного клуба "Динамо-Брест". О подписании трехлетнего контракта с легендарным футболистом пресс-служба брестского "Динамо" сообщила поздно вечером 15 мая.

После окончания чемпионата мира по футболу в России Марадона посетил Брест. По прилету 16 июля к месту своего председательствования он провел первую на белорусской земле пресс-конференцию. Перед этим он успел прогуляться по пешеходной Советской, а вечером посмотрел, как теперь уже его команда проиграла на своем поле Солигорскому "Шахтеру" со счетом 1:3.

В городе над Бугом знаменитый аргентинец пробыл недолго – всего один день, после чего улетел на Родину "зарядить батарейки", как он выразился на пресс-конференции.

После появления информации о новой должности в коллекции Диего Армандо, различные источники предположили, что он будет их совмещать. Во всяком случае, сам аргентинец неделю назад, поздравляя президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, заявил о своей готовности приступить к работе в Бресте.

Пресс-секретарь клуба "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова на вопрос naviny.by по этому поводу отметила, что клуб сможет что-то комментировать "только после того, как свяжется с менеджерами Диего Марадоны и прояснит возникшую ситуацию".

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