Причина – новый тренер "Динамо" Диего Марадона.
В Бресте трудно найти людей, которые не знают, что новым тренером местной команды стал легендарный Марадона. Майки с его изображением шли нарасхват (их стоимость 20-35 рублей (8,2-15 евро).
Многие болельщики, с которыми общался DELFI, считают Марадону хорошим шансом для города и футбола всей страны, от этого якобы выиграет не только Брест и "Динамо", но и вся футбольная община страны.
Болельщики "Динамо" считают, что с Марадоной клуб поднимется на значительную высоту.
"Для Бреста - это отличное событие, хотя время покажет, что это даст для клуба и города , – сказал один из болельщиков. – Честно говоря, я не сразу поверил, что Марадона стал тренером команды".
"Прибытие Марадоны – такое событие, на которое никто не рассчитывал. Это большой шанс для "Динамо" и Бреста. Когда будет новый стадион, будет все. Мы будем самыми сильными в Беларуси, на первом месте! Ведь он – звезда мировой величины", – сказала пара болельщиков.
Правда, праздник и презентацию Марадоны 16 июля вечером омрачил результат матча "Динамо" с "Шахтером", "Динамо" проиграл "Шахтеру" со счетом 1:3.
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