В партии подтвердили, что Д.Скусявичюс подал такое заявление в пятницу. В субботу вечером он утверждал, что это его личное решение, сообщает BNS со ссылкой на 15min.lt

"То, как в данный момент в партии происходят процессы, для меня неприемлемо. Я не собираюсь их сейчас ни рекламировать, ни что-либо еще, но, думаю, что на сегодняшний день я понаблюдаю за процессами со стороны, а потом посмотрим, как все будет", - утверждал он.

Глава МИД Линас Линкявичюс вышел из партии сразу после того, как социал-демократы приняли решение о выходе из правящей коалиции. Он назвал этот шаг несвоевременным, нелогичным и безответственным.

В субботу перед заседанием совета партии СДПЛ покинула группа ветеранов, которые подписали соглашение о сотрудничестве с "крестьянами", а парламентарий Антанас Винкус по итогам голосования был исключен из партии.

Исключение парламентария Миндаугас Бастиса, который отозвал свою подпись, в субботу не обсуждали, поскольку он остановил членство в партии.