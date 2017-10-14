Буткявичюс и семь "мятежников" покинули партию социал-демократов

Впрочем, они не отрицают, что могут вернуться в неё через 2 года.
Заявление подписали Гедиминкас Киркилас, Альгирдас Буткявичюс, Юозас Бернатонис, Риманте Шалашявичюте, Ирена Шяулене, Андрюс Палёнис, Артурас Скарджюс, Римантас Синкявичюс.
Среди подписантов нет фамилии Антанаса Винкуса, который также не подчинился решению совета партии выйти из коалиции с Союзом крестьян и зеленых.
Киркилас в субботу сказал BNS, что вышедшие из партии дальше останутся в коалиции с крестьянами.
На вопрос о том, изменит ли фракция название, Киркилас сказал, что это ещё будет обсуждаться: "Мы не будем делать ничего, чтобы навредить партии".
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