В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов. "Он (посол Литвы в России – BNS) был информирован, что из посольства в Москве высылаются три сотрудника", - сказал журналистам в Вильнюсе в пятницу министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Kremlius 1991 m.
© AFP/Scanpix

По его словам, ответ Москвы не является равноценным, так как в Литве работает намного больше российских дипломатов, чем литовских дипломатов в России.

По данным МИД, в посольстве России в Литве работает 33 человека, а в генконсульстве в Клайпеде - 7 дипломатов.

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Между тем в посольстве Литвы в Москве работает 15 дипломатов, в генконсульстве в Санкт-Петербурге пять сотрудников, в консульстве в Калининградской области - девять, в консульстве в Советске - два дипломата.

Л. Линкявичюс сказал, что высылаемые из России сотрудники литовского посольства не занимались деятельностью, которая была бы несовместима с обязанностями дипломата.

"Разведчиков, которые работают под прикрытием, у нас там нет, и мы не собираемся их там иметь", - сказал министр.

Несколько десятков стран на этой неделе сообщили, что высылают в общей сложности около 150 российских дипломатов, тем самым они хотят продемонстрировать солидарность с Великобританией в связи отравлением бывшего двойного шпиона.

Москва объявила, что ее ответ всем выславшим российских дипломатов странам будет аналогичным.

Л. Линкявичюс сказал, что ответ стран Запада на отравление Сергея Скрипаля говорит о закончившемся терпении.

Он выразил надежду, что это заставит Москву изменить направление.

"Даже те страны, которые отличались толерантностью, снисходительностью и все время призывали придерживаться какой-то прагматичности в этих отношениях, тоже, видимо, уже не находят аргументов для оправдания таких действий", - сказал глава литовской дипломатии.

"Мы надеемся, что Россия услышит уже хотя бы эти сигналы и, возможно, немного изменит свой курс и перестанет называть это, обвинять другие страны в нагнетании", - добавил он.

Литва сообщила о высылке трех российских дипломатов в понедельник и дала им неделю на то, чтобы выехать из страны. Россия тоже предписала литовским дипломатам покинуть страну в течение недели.

По словам посла РФ в Литве Александра Удальцова, из Литвы высылаются два высокопоставленных дипломата и атташе по обороне.

Лондон утверждает, что вполне вероятно, что за отравление двойного агента С. Сркипаля и его дочери в начале марта ответственна Россия. Москва это отрицает.

Литва на этой неделе также дополнила "черный список" десятками граждан России. Лицам из этого списка запрещен въезд в Литву.

В так называемый "список Магнитского" д

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