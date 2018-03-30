По его словам, ответ Москвы не является равноценным, так как в Литве работает намного больше российских дипломатов, чем литовских дипломатов в России.
По данным МИД, в посольстве России в Литве работает 33 человека, а в генконсульстве в Клайпеде - 7 дипломатов.
Между тем в посольстве Литвы в Москве работает 15 дипломатов, в генконсульстве в Санкт-Петербурге пять сотрудников, в консульстве в Калининградской области - девять, в консульстве в Советске - два дипломата.
Л. Линкявичюс сказал, что высылаемые из России сотрудники литовского посольства не занимались деятельностью, которая была бы несовместима с обязанностями дипломата.
"Разведчиков, которые работают под прикрытием, у нас там нет, и мы не собираемся их там иметь", - сказал министр.
Несколько десятков стран на этой неделе сообщили, что высылают в общей сложности около 150 российских дипломатов, тем самым они хотят продемонстрировать солидарность с Великобританией в связи отравлением бывшего двойного шпиона.
Москва объявила, что ее ответ всем выславшим российских дипломатов странам будет аналогичным.
Л. Линкявичюс сказал, что ответ стран Запада на отравление Сергея Скрипаля говорит о закончившемся терпении.
Он выразил надежду, что это заставит Москву изменить направление.
"Даже те страны, которые отличались толерантностью, снисходительностью и все время призывали придерживаться какой-то прагматичности в этих отношениях, тоже, видимо, уже не находят аргументов для оправдания таких действий", - сказал глава литовской дипломатии.
"Мы надеемся, что Россия услышит уже хотя бы эти сигналы и, возможно, немного изменит свой курс и перестанет называть это, обвинять другие страны в нагнетании", - добавил он.
Литва сообщила о высылке трех российских дипломатов в понедельник и дала им неделю на то, чтобы выехать из страны. Россия тоже предписала литовским дипломатам покинуть страну в течение недели.
По словам посла РФ в Литве Александра Удальцова, из Литвы высылаются два высокопоставленных дипломата и атташе по обороне.
Лондон утверждает, что вполне вероятно, что за отравление двойного агента С. Сркипаля и его дочери в начале марта ответственна Россия. Москва это отрицает.
Литва на этой неделе также дополнила "черный список" десятками граждан России. Лицам из этого списка запрещен въезд в Литву.
В так называемый "список Магнитского" д
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