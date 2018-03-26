Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы продемонстрировать, таким образом, солидарность с Великобританией в реакции на отравление бывшего российского шпиона, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Посол РФ в Литве сообщил, что Россия будет реагировать зеркально.
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Он отметил, что деятельность лиц, объявленных персонами нон грата, не согласуется с дипломатическим статусом. Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

"Мы вручили ноту послу, о том, что три сотрудника посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал BNS глава МИД.

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Он отметил, что высылаемые лица должны будут покинуть Литву в течение недели.

Реагируя на шаги Литвы, Россия намерена выслать нескольких литовских дипломатов, сообщил посол РФ в Вильнюсе.

"Мы будет действовать (по принципу - BNS) взаимности и сделаем тоже, что сделала литовская сторона", - сказал журналистам посол Александр Удальцов.

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что сейчас лица, связанные с российской разведкой, составляют треть дипломатического персонала России в Литве.

МИД Литвы также инициировал вовлечение десяти граждан России в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну.

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