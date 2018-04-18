"Премьер, обещавший принципиальность, продемонстрировал, что является зависимым и не может самостоятельно принимать решения. (...) Прокрывательство скомпрометировавшего себя министра, откладывание окончательных решений и уклонение от ответственности принижают создаваемый премьером имидж прозрачного и принципиального политика. В данном случае мы видим лишь принципиальную беспринципность", - заявила глава государства в комментарии, который в среду передала BNS президентская пресс-служба.
По словам Д. Грибаускайте, премьер берет на себя ответственность за действия министра сельского хозяйства, которые связаны с возможным нарушением как минимум нескольких статей Конституции.
"В 60-ой и 99-ой статьях Конституции предусматривается запрет для членов Сейма и министров на получение иной зарплаты, за исключением деятельности связанной с занимаемой должностью и творческой деятельностью. После открытого признания того, что министр вел свой бизнес от имени матери, похоже, что осуществляются действия в форме сговорных сделок, а истинным выгодополучателем является министр", - отметила президент.
Премьер-министр Саулюс Скверялис в свою очередь заявил, что не поддастся ни давлению президента страны Дали Грибаускайте, ни давлению кого-либо другого в вопросе судьбы министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса.
"В правовом государстве является нормальным, когда нарушения лица устанавливает не президент, а правовые органы. Они начали проверки и естественно, что до принятия решений я хочу получить результаты этих проверок. Я глава правительства. Я осознаю ложащуюся на меня ответственность за членов команды и не уклоняюсь от нее, но я не поддамся ни давлению президента, ни кого-либо другого. Это будет мое решение, последствия которого я также ощущу на себе", - отметил в комментарии BNS глава правительства.
Отвечая на высказанную президентом в среду критику о том, что премьер является зависимым и непринципиальным, С. Сквернялис заверил, что для него не приемлемо, что советники президента вызывают министров и "настоятельно указывают им уйти в отставку".
Портал 15min.lt в результате проведенного журналистского расследования выяснил, что мать Маркаускаса София Маркаускене 5–6 лет пользуется несколькими участками земли в Клайпедском районе без разрешения их владельцев. Один из владельцев земли сказал, что сам платит налог на землю и не разрешал семье министра хозяйничать на своей земле. Между тем, по данным портала, мать политика получает за эту землю выплаты из Национального земельного агентства.
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