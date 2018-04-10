Министр сельского хозяйства не намерен уходить в отставку

"Пытаемся выяснить, что за "тень" брошена", - сказал министр журналистам в сейме во вторник.

Он утверждал, что уходить в отставку не намерен, а на конференции новостного портала delfi.lt упомянул об отставке из-за эмоционального состояния.

"Эмоциональный разговор был. Это еще ничего не значит. У меня не всегда получается справиться с эмоциями", - сказал Б. Маркаускас.

На вопрос, означает ли это, что он не планирует подавать в отставку, он ответил: "Пока нет".

Министр сказал DELFI: "Да, я согласен, что, наверное, многие хотели бы, чтобы я подал в отставку. Разумеется, кое-кого я мог бы успокоить. Если, скажем, мне удастся убедить общественность и всех остальных, и я отвечу на все вопросы, и их не останется, я, наверное, подам в отставку через полгода, от своего слова я никогда не откажусь".

Он выразил мнение, что с владельцами земли имело место устное соглашение о ее аренде.

"Думаю, что было, но не могу утверждать", - сказал Б. Маркаускас.

Премьер Саулюс Сквернялис во вторник повторил журналистам в сейме, что не видит оснований для отставки министра сельского хозяйства. Однако, по его словам, Б. Маркаускасу "следует разобраться".

По словам премьера, на законном ли основании за чужую землю были получены выплаты из Евросоюза, должно решить Национальное платежное агентство.

Президент Даля Грибаускайте в понедельник заявила, что "тень злоупотреблений", падающая на министра сельского хозяйства и его семью, компрометирует не только его репутацию, но и репутацию всего правительства.