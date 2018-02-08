Такую позицию она выразила после презентации министерством обороны анализа возможностей введения всеобщего призыва.

Глава государства отметила, что решение ввести всеобщую военную обязанность должно приниматься с учетом его последствий.

"Решение ввести всеобщий призыв должно приниматься ответственно, после оценки его выгоды и последствий для армии и общества, обладая четким планом реализации, основанным на ресурсах", - сказала президент.

"Нынешняя модель призыва является оптимальной, соответствует характеру угроз и реальным возможностям государства, укрепляет боевую мощь армии. Она также обеспечивает возможность - юношам и девушкам - добровольно готовиться к конституционной обязанности защиты Отечества", - добавила она.

Позицию главы государства в четверг передала BNS пресс-служба президента.

Как показал анализ Минобороны, для введения всеобщего призыва юношей в литовскую армию требуется около 400 млн. евро, а чтобы призывать и девушек - то примерно 1,5 млрд. евро.

Министерство сообщило, что эти средства нужны для строительства новых зданий в батальонах, обеспечения призывников и подготовки дополнительных инструкторов для их обучения.

Для осуществления всеобщего призыва следует учредить четыре дополнительных батальона, а чтобы призывать и девушек - 14 батальонов, тогда как сейчас в литовской армии всего десять батальонов.

По данным оборонного ведомства, самый первый призыв юношей и девушек мог бы состояться в 2024 году, если для этого ежегодно будет выделяться по 105 млн. евро. Молодых людей обоих полов можно будет призывать с 2026 года с условием, что для подготовки будет выделяться по 280 млн. евро.

Частичный призыв в литовскую армию возвращен в 2015 году, в ответ на действия России на Украине. В этом году Литва впервые выделяет на оборону немногим более 2% валового внутреннего продукта или 873 млн. евро.