Для введения всеобщего призыва юношей в армию Литвы требуется около 400 млн. евро, а для того чтобы призывать в армию и девушек потребуется в четыре раза больше средств, сообщило в среду министерство обороны.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Karolina Pansevič

В справке о возможности ввести всеобщую военную повинность, розданной в среду членам парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, говорится, что для призыва девятнадцатилетних юношей и девушек, закончивших школу, потребуется около 1,5 млрд. евро.

Министерство обороны подсчитало, что всеобщая военная обязанность юношей охватывала бы около 6300 молодых людей ежегодно, а при призыве юношей и девушек эта цифра выросла бы до 12300 человек.

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По данным ведомства, самый первый призыв юношей и девушек мог бы состояться в 2024 году, если для этого ежегодно будет выделяться по 105 млн. евро. Молодых людей обоих полов можно будет призывать с 2026 года с условием, что для подготовки будет выделяться по 280 млн. евро.

Министерство сообщило, что эти средства нужны для строительства новых зданий в батальонах, обеспечения призывников и подготовки дополнительных инструкторов для их обучения.

Для всеобщего призыва следует учредить четыре дополнительных батальона, а чтобы призывать и девушек - 14 батальонов, когда сейчас в литовской армии всего десять.

Уже после введения всеобщий воинской обязанности потребуется выделять около 80 млн. евро, если призывниками будут лишь юноши, либо 220 млн. евро, если в регистры призывников окажутся и девушки.

Частичный призыв в литовскую армию возвращен в 2015 году, в качестве реакции на действия России в Украине. В этом году планируется призывать 3,8 тыс. военнообязанных, это на триста молодых людей больше, чем в прошлом году.

В этом году Литва выделит на оборону немногим более 2% от ВВП то есть 873 млн. евро.

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